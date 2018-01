Centurión, una vida al límite

El posible fichaje de Ricardo Centurión por el Málaga CF es uno de los temas del día en el mundo del fútbol. El futbolista de 24 años formado en Racing de Avellaneda y que despuntó en Boca Juniors podría llegar al Málaga CF en una cesión, por su actual club, el Genoa italiano. El club de Martiricos se agarra a esta opción como revulsivo. En momentos de crisis, el Málaga se agarra a esta opción, la de un futbolista brillante, desequilibrante, con gol y un regate diabólico, pero con una doble cara. En su vida personal hay polémicas, desnudos, accidentes y un largo etcétera que empañan su trayectoria deportiva.

La negociación del Málaga para traer a Centurión se ha convertido ya en "trending topic" en Argentina, ya que Boca Juniors también se había interesado en el regreso del futbolista. Centurión salió mal del club, peleado con el presidente de la entidad, pero la presión del entrenador y de la hinchada hicieron que el futbolista volviera a sonar allí.

El Málaga ha tomado la delantera en la contratación de un futbolista que ha protagonizado numerosos altercados de mayor o menor incidencia, tal y como se recoge en la prensa argentina. Uno de ellos, por ejemplo, ocurrió a la salida de un bar de copas, donde el futbolista sufrió un accidente de coche. "Centu" se vio involucrado en un choque múltiple entre un BMW que estaba a su nombre, un Fiat Duna, un Fiat Siena y un Ford Fiesta, en Avellaneda. Según los testigos, el jugador había tomado alguna copa de más y huyó del lugar del siniestro.

Durante la pretemporada del 2017 salió a la luz un polémico vídeo de las cámaras de seguridad del hotel en donde estaba concentrado Boca en la previa a un "Superclásico" que perdió 2-0 ante Ríver, y mostraron a Ricky enojado y violento en un pasillo del hotel, sujetado a la fuerza por varios compañeros.

El hecho más grave que le atribuye la prensa de su país fue la denuncia que hizo su exnovia, Melisa Tozzi, por violencia de género. La joven acusó al jugador de agredirla físicamente y de amenzarla. ""Me astilló tres dientes y me ahorcó", dijo Tozzi.

Habituales han sido sus fotos de posados desnudos o semidenudos a través de sus cuentas sociales. Con 16 años se publicó una foto en la que portaba una pistola. Y años más tarde se difundió una imagen del jugador con un escopeta. La foto fue publicada por el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter y es parte de la investigación que la Justicia lleva adelante por la denuncia por violencia de género que realizó la ex novia del futbolista, Melisa Tozzi.