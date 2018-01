Las finales hay que ganarlas

El Málaga CF lleva jugando finales desde el mes de diciembre y así parece que seguirá hasta final de temporada... si no se descuelga de la lucha por la permanencia. Pero para mantenerse en la pelea tiene que empezar a ganarlas. Ante Betis, Alavés y Espanyol, el equipo de Míchel pinchó en hueso, pero hoy vuelve a tener otra opción de presionar a sus rivales directos, si gana a partir de las 21 horas al Getafe en el Coliseum.

Lo cierto es que los argumentos del Málaga CF para creer en un triunfo son escasos, aunque al malaguismo le queda el consuelo de que peor no se puede hacer, la buena imagen que han dejado los fichajes Ignasi Miquel e Iturra y lo que esta noche pueda aportar Alberto Bueno en los minutos de los que disponga (no está para 90 minutos tras varios meses de inactividad). No hay más.

También podemos esperar eternamente a que Peñaranda rompa a marcar goles, que Ontiveros vuelva a ser el revulsivo que un día fue, que Recio aporte tranquilidad o que Luis Hernández se entone de una vez por todas. Pero la realidad es que nada de eso ha pasado en casi seis meses de competición, por lo que las mejoras individuales ya ni se esperan.

El Málaga arranca la jornada, la última de la primera vuelta liguera, a cinco puntos de la permanencia. Juega antes que sus predecesores en la tabla, por lo que puede meter presión si hace los deberes ante un rival que está con 23 puntos, tranquilo afincado en la zona templada de la tabla y con sus objetivos más que encauzados.

Míchel, que si no consigue un buen resultado esta noche podría vivir sus últimas horas como técnico blanquiazul, recupera para su once a su hijo Adrián tras superar su lesión y los dos partidos de sanción que le impuso Competición. El madrileño ha confirmado que dispondrá de un trivote en el Coliseum con Iturra, Recio y Adrián. Una variante interesante hasta ahora no utilizada que puede dar equilibrio a un equipo que viene haciendo aguas en el centro del campo.

Además, los peores partidos del Málaga han llegado con Adrián fuera del equipo. Ante Betis, donde fue sustituido en la primera parte, Alavés y Espanyol la ausencia del centrocampista madrileño ha sido un hándicap serio para el equipo.

Arriba, a la espera de que Alberto Bueno alcance el ritmo de competición óptimo y ante la baja por lesión de Borja Bastón, Míchel tendrá que decidir si seguir apostando por En-Nesyri en punta o le da galones a Peñaranda, que puede que actúe por la izquierda debido a las molestias del Chory Castro.

El Getafe podría volver a contar con el portero Vicente Guaita, ausente ante el Atlético de Madrid en medio de los rumores de un posible traspaso al fútbol inglés, mientras que tendrá la importante baja de Djene en el centro de la defensa