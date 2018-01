El presidente de Boca Juniors: "No sé si Centurión va a jugar en el Málaga"

En el Málaga CF dan por hecha su llegada y lo esperan entre este domingo y el lunes

La salida de Míchel puede tener también una reacción en cadena en el mercado invernal, donde ya había avanzadas negociaciones. Una de ellas es la llegada de Ricardo Centurión, con el que el conjunto blanquiazul ya tiene un principio de acuerdo con el jugador e incluso con el Génova para que el argentino recale en calidad de cedido hasta final de temporada. Y es que el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, apuntó en la cadena argentina TyC Sports que su fichaje aún no estaría cerrado, dejando abierta la puerta a repatriarlo.

Cuestinado sobre el futuro del centrocampista, el presidente de Boca, que también está interesado en el jugador, lanzó un mensaje enigmático, "No lo sé. Nos debemos una charla. No sé si Centurión va a jugar en el Málaga. Yo no dije que lo iba a llamar, sino que esperaba una llamada de él para reunirnos. Me mando un WhatsApp ayer a la noche. Quedamos en ver, sé que tenía que retirar el pasaporte y no sé si viajó, porque no hablamos personalmente", apuntó.

Y el dirigente elogió a Centurión. "Hoy Boca no tiene un jugador de las característica de Centurión. Él tiene que resolver un problema que tiene afuera con los amigos. Estoy dispuesto a sentarme a hablar con él. A mí no me gusta esas cosas que suceden afuera. El técnico lo quiere. Yo no digo que está cerrado y ni que tiene una posibilidad. Tengo en claro que el cuerpo técnico lo quiere. Yo voy hacer lo mejor para el club", argumentó.

Por su parte, en el Málaga CF guardan tranquilidad al respecto y se da por hecho el fichaje, a falta de los últimos trámites. De hecho, se espera al jugador en los próximos días para superar el examen médico y presentarlo como nuevo malaguista. Un jugador, como apuntó días atrás el propio Mario Husillos, que puede aportar cosas diferentes al equipo. Incluso el mismo Ricardo Centurión confirmó que venía a Málaga en una radio de su país. Todo ello pese al interés en los últimos momentos de Boca por repatriarlo.