José González: "Los jugadores son mejores de lo que han demostrado"

El nuevo entrenador del Málaga CF, José González, ha hablado esta tarde por primera vez desde que es nuevo técnico blanquiazul, y lo ha hecho en los micrófonos de Canal Sur, sin esperar a su presentación oficial en La Rosaleda, y el técnico ha explicado que está ilusionado con el nuevo reto, que considera "difícil", pero espera hacer un buen "trabajo" en el equipo blanquiazul.

"Es una empresa dura, a base e trabajo y dedicación. El equipo está tocado y hay que insuflar un aire fresco y darle otro aire al equipo y también a la afición", comentó José, que afirmó que ha firmado un contrato por lo que resta de curso más otra temporada más, en caso de que mantenga la categoría en el banquillo del Málaga CF.

Se encuentra José a un equipo con sólo 11 puntos, en la cola de la clasificación, y por eso no quiere pensar en grandes metas a largo plazo, si no en el próximo choque liguero. "Hay que ganar el próximo lunes en Eibar. El objetivo en fútbol siempre son a corto plazo. Hay que trabajar en esta semana larga y conseguir un resultado bueno que cambie la dinámica y haga cambiar a los futbolistas, que son mejores de lo que han demostrado".

José ya jugó en el Málaga, como recuerda, y coincidió con Mario Husillos, director deportivo blanquiazul, como futbolista en el Cádiz. "Llego a un sitio que me es conocido. Tuve la suerte de jugar allí a finales de los 90. Conozco a muchísima gente del club que aún continúa. Mario fue compañero mío dos temporadas en Cádiz. Es importante que el sitio no me resulte extraño".

Sobre la complicada tarea que tiene entre manos, dijo en Canal Sur: "Yo creo que un profesional siempre aspira a asumir retos. Es un reto difícil, no lo considero imposible, si no no iniciaría esta andadura. El equipo quizá, desconozco los motivos reales y quiero informarme bien en esta semana, no está dando el nivel que tienen sus futbolistas. Hay una desventaja en número y la temporada ya está en marcha, pero toca trabajo, trabajo y trabajo. Vamos a intentar que el trabajo sea bueno. Va a ser importante la fortuna, porque el fútbol también es así. Y no pienso más allá del partido del Eibar. Sólo hay que pensar en ese objetivo, exclusivamente ganar en Eibar", prosiguió.

José espera que lleguen algunos refuerzos para "fortalecer el grueso de la plantilla", aunque no quiso hablar de nombres propios. "Esas cosas son de Mario Husillos". Tal y como ha informado ya La Opinión, el técnico llega con Cortijo como segundo entrenador, su hombre de confianza, y se hace cargo del equipo este mismo lunes.

En cuanto al capítulo de refuerzos, Ricky Centurión se ha complicado en las últimas horas, como se informa en este periódico, ya que el propósito del futbolista ahora es regresar a Argentina para irse cedido del Génova al Boca Junior. El Málaga teme que la operación se tuerce y está tratando de presionar a todos los niveles.