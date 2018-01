José: "No es un reto imposible"

González llega hasta final de temporada con la opción de otra más si cumple el objetivo de la permanencia - Aterriza con Alfonso Cortijo como ayudante y con Sergio Domínguez como preparador físico

El nuevo entrenador del Málaga CF ya piensa en clave malaguista. El técnico gaditano se pondrá hoy mismo a los mandos del equipo blanquiazul en el entrenamiento matinal. Será su puesta de largo con sus jugadores, pero también está previsto que antes hable para todo el malaguismo en una presentación en sociedad. Está prevista para las 16.00 horas su comparecencia ante los medios. Una hora después se vestirá de corto para comenzar a trabajar sobre el verde con la plantilla. Será el primer día, conocer jugadores, compañeros e instalaciones donde intentar fabricar el milagro de la salvación.

Sin embargo, González ya ofreció ayer sus primeras impresiones como entrenador blanquiazul. Lo hizo en los micrófonos de Canal Sur, donde admitió la complejidad del reto que tiene por delante, pero también se mostró optimista de cara a conseguirlo. El técnico explicó que está ilusionado con la nueva aventura, que considera «difícil», pero espera hacer un buen «trabajo» en el equipo blanquiazul.

«Es una empresa dura, a base e trabajo y dedicación. El equipo está tocado y hay que insuflar un aire fresco y darle otro aire al equipo y también a la afición», comentó José en primera instancia.

Se encuentra José a un equipo con sólo 11 puntos, en la cola de la clasificación y a siete puntos de la permanencia. Por eso no quiere pensar en grandes metas a largo plazo, si no en el próximo choque liguero. «Hay que ganar el próximo lunes en Eibar. El objetivo en fútbol siempre es a corto plazo. Hay que trabajar en esta semana larga y conseguir un resultado bueno que cambie la dinámica y haga cambiar a los futbolistas, que son mejores de lo que han demostrado», explicó el entrenador, que deberá tirar de mucha psicología para levantar el ánimo de la tropa malaguista.

José ya jugó en el Málaga, como así recordó, y coincidió con Mario Husillos, director deportivo blanquiazul, como futbolista en el Cádiz. «Llego a un sitio que me es conocido. Tuve la suerte de jugar allí a finales de los 90. Conozco a muchísima gente del club que aún continúa. Mario fue compañero mío dos temporadas en Cádiz. Es importante que el sitio no me resulte extraño».

Sobre la complicada tarea que tiene entre manos, dijo en Canal Sur: «Yo creo que un profesional siempre aspira a asumir retos. Es un reto difícil, no lo considero imposible, si no iniciaría esta andadura. El equipo quizá, desconozco los motivos reales y quiero informarme bien en esta semana, no está dando el nivel que tienen sus futbolistas. Hay una desventaja en número y la temporada ya está en marcha, pero toca trabajo, trabajo y trabajo. Vamos a intentar que el trabajo sea bueno. Va a ser importante la fortuna, porque el fútbol también es así. Y no pienso más allá del partido del Eibar. Sólo hay que pensar en ese objetivo, exclusivamente ganar en Eibar», volvió a reiterar el técnico.

José espera que lleguen algunos refuerzos para «fortalecer el grueso de la plantilla», aunque no quiso hablar de nombres propios. «Esas cosas son de Mario Husillos».

El entrenador también confirmó que ha firmado un contrato por lo que resta de temporada y otra más opcional si finalmente consigue salvar al Málaga CF del descenso. Sería dar continuidad a su trabajo y a su buen hacer, ya que por el momento las opciones de permamencia se antojan complicadas para el equipo malaguista aunque quede toda la segunda vuelta por disputarse.

Equipo de trabajo

José González no viene solo al Málaga CF. El técnico gaditano se traerá a su inseparable Alfonso Cortijo. El exfutbolista también es gaditano y coincidió en su etapa en el Cádiz CF con él. Además, le ha acompañado en sus destinos en los banquillos, y hará lo propio en el Málaga CF.

Cortijo sabe bien cuál es su papel. El ´jefe´ es José González y él será su mano derecha en el Málaga CF. Son ya muchos años los que llevan trabajando juntos estos dos gaditanos que han asumido ahora el difícil reto de tomar las riendas de un equipo que se sabía ya que iba a luchar por la salvación después de una primera vuelta con sólo 11 puntos.

Cortijo se formó en el Cádiz y pertenece a las leyendas del club amarillo. El defensa también jugó en el Sevilla e incluso salió de Andalucía para jugar en el Rayo Vallecano y el Numancia, para terminar su carrera futbolística en el club gaditano, donde disputó más de 200 partidos.

Con ellos también llega Sergio Domínguez, que hará las funciones de preparador físico y que estuvo varias temporadas en el Sevilla.