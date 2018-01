El míster ha estudiado al Málaga toda la Liga y jugará un 4-4-2

José González ya conoce al Málaga CF. Le ha visto en casi todos sus partidos esta temporada. Lo vio ya, según ha confesado, en el Trofeo Carranza, en pretemporada. Y le ha seguido durante este curso. Porque, como él mismo ha dicho, el fútbol es su "pasión" y le gusta verlo todo. "Y por obligación, porque como entrenador en paro mi obligación es verlo todo. Y cuando ves que algún equipo puede cambiar de entrenador por su posición, estudiarlo a conciencia. Porque si te llaman es en horas cuando hay que hacerse cargo. He estudiado al equipo, lo conozco. Puedo cambiar muchas cosas. Creo que tenemos que mejorar en muchas parcelas. Se puede dar más frutos. Soy muy respetuoso con el trabajo de Míchel. Espero tener más suerte que él", explicó el entrenador.

Se le cuestionó a José cuál es la idea de juego que quiere implantar en el Málaga CF. "Mi intención es ir por la línea última que utilizó Míchel, que le vi un 4-1-4-1. Vamos a plantear un 4-4-2. Con un estilo diferente. Y quiero intentar sacar cualidades que tienen los futbolistas que no estaban brillando. Es una idea diferente y esperemos que dé sus frutos". José se vio con Míchel en las oficinas y traerá su equipo de trabajo, aunque contará con la mayoría del staff.



Sobre su llegada al Málaga, José explicó que tenía hambre de banquillo tras acabar en China su periplo con el fútbol asiático. "Llevo tiempo, desde junio, sin trabajar, y me picaba el gusanillo de estar en el césped, en el día a día. Venir al Málaga es un orgullo para cualquier entrenador. Quiero disfrutar de entrenar al Málaga. estoy en una gran ciudad, es un honor". Confirmó que todo se cerró en pocas horas, y que Mario Husillos se puso en contacto con él tras la derrota ante el Getafe.

Y dijo que él no va a "mirar el documento nacional de identidad. "¿La cantera?? Van a jugar los mejores. Yo no voy a mirar el carnet de identidad de nadie. Si alguien del Malagueño está capacitado para jugar, jugará. No hago distinción. Jugarán los mejores, es lo que necesitamos. No estamos para probaturas. Si alguien pega a la puerta, por su puesto que se le abre", explicó.