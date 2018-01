José González: "Los jugadores han acabado extenuados, que es como hay que salir del campo"

Un punto puede ser también la primera piedra de lo que está por venir. Y así lo ha expresado José González al término del partido en Ipurúa, donde lamenta los dos puntos que se esfumaron, pero celebró el que se quedó en el zurrón. El técnico sigue siendo optimista y se queda con las sensaciones mostradas por su equipo.

Cuestionado sobre el punto cosechado y las sensaciones, González se mostró ambiguo. "No sé, la verdad es que no sé cómo me siento. Creo que hemos podido ganar, pero también hemos podido perder. Hay que darlo como válido, porque ha sido basado en esfuerzo y solidaridad. Puede servir para coger moral y creer. Estaría más satisfecho con tres puntos. Pero también he de reconocer que pudimos perder", dijo en primera instancia.

El Málaga dio muestras de mejoría durante buena parte del partido. "A veces el aire nuevo es lo que tiene el fútbol. Creo que el equipo sabía de la importancia del partido, porque era de cambio. Es más la imagen que el propio punto. He visto jugadores extenuados que es cómo hay que salir del campo. Creo que me ha gustado en ese momento. Aunque hay muchísimas cosas que mejorar. Para dar ánimo y cambiar la senda, es bueno el punto".

Sobre el cambio de En-Nesyri, González no vio un cambio tan drástico. "Para mí todos son buenos jugadores, y tengo que utilizarlos. En-Nesyri estaba haciendo un buen partido. Pensaba que se iban a cansar. Pero no lo hemos conseguido, su ritmo ha sido infernal. Borja no ha podido encontrarlo, pero los dos han hecho un gran trabajo. Ha sido positivo".

El técnico también fue cuestionado por los fallos de Mula y la expulsión de Kuzmanovic. "El fútbol es un juego de acierto y errores. Mula ha fallado un gol y el primero que quiere marcar es él. Kuzma ha entrado en un momento difícil. Pero Recio estaba cansado. Con Kuzma buscamos pausa, pero ha tenido que hacer dos faltas. El mayor damnificado del partido es él, no mereció irse con la cabeza baja como seguramente se va".

El nuevo entrenador malaguista también advirtió que contra el Girona jugarán de otra manera y que estaban condicionados por el estadio eibarrés. "A partir que acabe este partido, a ver el Girona. Ellos saben a lo que juegan. Tenemos que jugar de una manera distinta a lo que hemos jugado hoy en Ipurúa. Aquí te exigen jugar de una manera. Lo hemos pasado mal pero no demasiado".

Cuestionado sobre los fichajes, el entrenador no arrojó mucha luz al respecto. "Es la intención. Pero no hay capacidad. Hay muchas limitaciones".

Y sobre las opciones de permanencia, el técnico fue rotundo. "Vuelvo a repetir. Hay muchos equipos con 23, 24, 25 puntos que los han hecho en una vuelta. Y son de nuestro nivel. Primera jornada de la segunda, un punto. Lo podemos conseguir. Veo ahora a los jugadores que quieren. Siempre han querido, pero hay una idea nueva y una base con la que crecer".