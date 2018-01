Samu García, cerca de regresar al Málaga CF

Samu García jugará cedido en el Málaga CF hasta el final de temporada a falta de que se firme el acuerdo. Así lo ha acordado el conjunto blanquiazul con el Levante, donde no contaba para Juan Ramón López Muñiz y le habían pedido que se buscara equipo.



Así, el canterano, que dejó el Málaga CF en el verano de 2015 para firmar por el Villarreal junto a Samu Castillejo, el futbolista llega a préstamo para reforzar el ataque blanquiazul junto a Brown Ideye, que ya está en Málaga para pasar reconocimiento médico y firmar.



El acuerdo entre los clubes ya está cerrado y Samu está encantado de volver a su casa, donde siempre ha querido volver desde que se marchó en cierto modo contra su voluntad. Además, en la operación se establece una cláusula de compra obligatoria que ronda los 1,5 millones de euros en el caso de que el Málaga logre la permanencia.



En su despedida tras cerrarse su traspaso al Villarreal Samu fue muy claro y aseguró que nunca quiso irse del Málaga. «Quiero aclarar que no me voy, me venden. Pero no tengo reproches al club porque la situación económica es la que es. No tengo problemas en irme», dijo en primera instancia para aclarar su salida.



«No voy a negar que me marcho ilusionado al Villarreal, donde espero seguir creciendo como jugador. Agradecer a todos, pero sobre todo a los aficionados por el cariño. Quiero agradecer a Schuster, Celestini y Gracia. No pretendo darle lecciones a nadie, pero he dado orden de renovar mi abono. Prometo volver aunque sea para limpiar botas o cortar el césped. Se va el jugador, se queda el malaguista. Gracias a todos y viva el Málaga», apuntó Samu García en algunas fases de su misiva abierta al malaguismo.





He is most welcome anytime ?????? — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 24 de enero de 2018

En ese sentido, el propioha querido mandarle un guiño al jugador esta mañana en una conversación con un aficionado a través de Twitter, donde el catarí ha dicho que ". Así, con la bienvenida del de La Luz ya serán cinco los fichajes invernales del Málaga, tras las incorporaciones dey el propio Samu.