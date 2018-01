Samu ya es el siguiente fichaje de invierno

Samu García es el siguiente. El malagueño va a jugar cedido en el Málaga CF hasta el final de temporada a falta de que se firme el acuerdo entre la entidad de Martiricos y el Levante, que se producirá hoy. Así lo han acordado las entidades en las últimas horas, una vez que el conjunto valenciano le colgara el cartel de transferible y le comunicara al propio jugador que no contaba para el técnico Juan Ramón López Muñiz.

El Levante, a finales de la semana pasada, le comunicó que se buscara equipo. Dicho y hecho. Samu y su entorno pusieron la maquinaria en marcha y ante el interés de Husillos de repescar al canterano malaguista las partes no han tardado en ponerse de acuerdo.

El atacante, que dejó el Málaga CF en el verano de 2015 para firmar por el Villarreal junto a Samu Castillejo, llegará a préstamo para reforzar el ataque blanquiazul. Incluso, el club pretende que hoy se incorpore a los entrenamientos y pueda entrar en la lista para el partido ante el Girona.

El acuerdo entre los clubes ya está cerrado y Samu está encantado de volver a su casa, donde siempre ha querido volver desde que se marchó, contra su voluntad.

En su despedida tras cerrarse su traspaso al Villarreal, Samu fue muy claro y aseguró que nunca quiso irse del Málaga. «Quiero aclarar que no me voy, me venden. Pero no tengo reproches al club porque la situación económica es la que es. No tengo problemas en irme», dijo en primera instancia para aclarar su salida.

La salida de los «Samus», junto a la de Juanmi días antes, creó un gran cisma en el malaguismo, que veía como de una tacada se marchaban tres canteranos muy identificados con la afición.

«No voy a negar que me marcho ilusionado al Villarreal, donde espero seguir creciendo como jugador. Agradecer a todos, pero sobre todo a los aficionados por el cariño. Quiero agradecer a Schuster, Celestini y Gracia. No pretendo darle lecciones a nadie, pero he dado orden de renovar mi abono. Prometo volver aunque sea para limpiar botas o cortar el césped. Se va el jugador, se queda el malaguista. Gracias a todos y viva el Málaga», apuntó Samu García en algunas fases de su misiva abierta al malaguismo.



Opción de compra obligatoria

Además, en la operación se establece una cláusula de compra obligatoria que ronda los 1,5 millones de euros en el caso de que el Málaga logre la permanencia.

En ese sentido, el propio jeque Al-Thani ha querido mandarle un guiño al jugador esta mañana en una conversación con un aficionado a través de Twitter, donde el catarí ha dicho que «Samu es bienvenido en cualquier momento».

El regreso de Samu García al Málaga ha tenido buena acogida en la afición, que aún tiene grabada a fuego la irrupción del canterano en el complicado curso de Schuster en el banquillo. En su primera temporada el malagueño jugó 28 partidos oficiales (1 de Copa) y marcó 4 goles. En la siguiente, ya con Javi Gracia, Samu disputó 38 partidos y consiguió 5 goles.

Lo cierto es que tras su salida del Málaga Samu no ha llegado a rendir a la altura de cómo lo hizo en su tierra. Pasó sin pena ni gloria por el Villarreal, tampoco será recordado en el Rubin Kazan, su posterior cesión al Leganés tampoco fructífera. Ahora, tras llegar al Levante en propiedad, tampoco ha gozado de la confianza de Muñiz en los 11 partidos que ha disputado.

Así, con la bienvenida del de La Luz ya serán cinco los fichajes invernales del Málaga, tras las incorporaciones de Ignasi Miquel, Iturra, Bueno, Ideye (a falta de oficialidad) y el propio Samu.

En todo caso, cuando se confirmen los fichajes de Ideye y Samu, el Málaga CF cubrirá las 25 fichas profesionales de la plantilla, por lo que deberá aligerar la operación salida si finalmente incorpora un refuerzo más. El perfil que busca Husillos es el de un pivote defensivo que pueda actuar a su vez como central.