José González: "Nos toca ir por la vía dura"

José González, entrenador del Málaga CF, se mostró cabizbajo por el punto conseguido en casa ante el Girona (0-0), que cree, al igual que el logrado en Eibar, insuficiente para obtener la salvación, y fue muy claro al exponer sus argumentos: "Cuando llegué dije que esto podíamos resolverlo por la vía sencilla, ganando los dos primeros partidos, o por la dura. Empatamos en Eibar y hoy también. Nos toca la vía dura. Tenía claro que venía a una tarea muy difícil. Me toca la vía difícil y no voy a dejar de transmitir ilusión", señaló el técnico.

González vio dos partes diferentes en el encuentro y distinguió entre la primera, con confianza, y la segunda, en la que a José no le gustó para nada lo que vio sobre césped. "Quiero centrarme en el partido. Hemos deseado la victoria. ¿Quiénes somos, los del primer tiempo o los del segundo? Con confianza, frescos, nos hemos atrevido. Cuando han apretado nos hemos mostrado dubitativos. Es una lectura que nos debe servir para analizar bien, me quedo con la parte positiva. Hicimos un gran primer tiempo y superamos a un equipo que sabe a lo que juega. El primer tiempo ha sido muy bueno. Del segundo tiempo no estoy contento. Con 10 estuvimos mejor que con 11. Hemos desaparecido hasta en las pelotas divididas. Hemos estado temerosos. Tuvimos sensaciones positivas durante muchos minutos. Hay que pensar en el siguiente partido", comentó el entrenador.

Fue muy sincero al decir que el punto es "un paso atrás" en las aspiraciones por lograr la slvación en la categoría. "Queríamos sumar tres puntos. ¿Un paso atrás? Claro. Si estuviésemos en una posición cómoda te diría que competivomos y que fue un partido feo. Estuvimos en un partido de necesidad imperiosa y debemos luchar con esta inquietud", dijo.

Sobre la expulsión de Chory Castro, dijo: "Chory ha ido a la presión que hacíamos para que no iniciasen cómodos y llegó tarde", se lamentó. Y no cree que el "cansancio" sea el problema del equipo: "Con 10 hemos metido chispa y agresividad. El cansancio fue más mental. Hemos pisado más el área en los últimos 8 minutos que en toda la segunda parte". Y prosiguió: "No creo que fuera miedo. Agarrotamiento... El futbolista en el primer tiempo lo hizo bien. Había dinamismo. Hemos perdido en la segunda muchos duelos. Debo insuflar ánimos a los futbolistas. Quedan todavía muchísimos partidos. Quiero creer en mis futbolistas", continuó.

Y qué le falta al equipo, se le cuestionó: "Al equipo le falta meter el primero o machacar como en Ipirúa. En el primer tiempo ellos no han pisado el área y tiene mérito. Nos faltó claridad". "Los pequeños matices... Nos ha faltado en los tres cuartos hacia arriba más claridad, quizá por automatismos. Algunos futbolitas que tengan esas característcias. A ver si la gente neuva suma minutos, que aporten más".

Y sobre el debut en La Rosaleda como entrenador del equipo, José González reiteró que para él es un "honor" sentarse en el banquillo blanquiazul. "Para mí es un honor ser el entrenador del Málaga, pero me gustaría estar con tres puntos. Es lo que desearía. A ver si acabamos con 11 futbolistas el siguiente. Han expulsado a Kuzmanovic y Chory... Ya llevan batallas en las espaldas. Esperemos que el domingo sea el de enfrente", dijo.