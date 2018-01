Machín: "El empate fue justo"

Pablo Machín, el entrenador del Girona, declaró tras el empate a cero goles en La Rosaleda entre su equipo y el Málaga CF que el resultado "fue justo". "Los empates nunca se firman antes de comenzar. Tras el partido ha podido ser bueno. El punto es justo. El Málaga no se ha merecido más y nosotros tampoco. No hempos tenido ninguno de los dos ocasiones de gol. Bono hizo una gran parada en la primera mitad y en la segunda pudismo hacer gol a balón parado. El punto es lo más justo", declaró.

El técnico comentó que el Girona venía a Málaga a por los tres puntos, pero "todo lo que sea sumar lo consideramos positivo". "Hubo una parte para cada equipo. En la primera esperábamos a un Málaga que nos apretara más, pero no lo encontramos y nos confundimos y nos conformamos. Fuimos a por el 0-0 y corregimos en el descanso. En el segundo tiempo hemos ido más a por el partido. La expulsión fue una anécdota, pero pudo ser una trampa. Proque el rival se repliega y a la contra puede tener ocasiones. Hemos tratado de abrir más el campo, con dos extremos y dos puntas, pero no tuvimos la continudiad necesaria. El punto nos mantiene la distancia con el Málaga".

Se le cuestionó por qué no fue a por el partido en los diez últimos minutos, con un Málaga con 10 futbolistas tras la expulsión de Chory Castro. "Hay que ser realistas, no puedes facilitar tu propia derrota. Analizando más allá, pero en caliente, nos damos cuenta que hay gente que le cuesta más recuperar durante la semana, que le falta gasolina... Estábamos ante un rival que necesitaba la victoria y no hemos dejado que el rival hiciera gol. El rival va último y tiene buenos futbolistas. Es Primera División y el empate es bueno, aunque no hemos hecho nuestro mejor partido", se sinceró. "Siempre buscamos la portería rival. Llevábamos 14 ó 15 jornadas haciendo gol. Somos un equipo valiente. A veces el partido se vuelve loco y te pueden coger alguna contra", finalizó Pablo Machín.