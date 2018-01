Samuel vuelve a casa: "No queda otra que seguir trabajando"

Samuel García "Samu" ha vuelto a casa. El malagueño y malaguista salió al campo en el minuto 73, sustituyendo a Keko, y jugó algo más de 20 minutos en los que aportó lucha y brega, pero apenas pudo entrar en juego en el carril derecho. A los pocos minutos de entrar, el Málaga sufrió la expulsión de Chory Castro y tuvo que replegarse. La Rosaleda le recibió con mucho cariño. Nada más salir a calentar en la banda se llevó una gran ovación. Y cuando entró al campo los aplausos se repitieron.



El futbolista habló en "BeinSport" tras el encuentro, a pie de campo, donde declaró que el Málaga quería los tres puntos en juego ante el Girona (0-0), pero que no hubo forma, aunque el Málaga no se rendirá. "Los tres puntos hubieran servido para reengancharnos a los que están fuera del descenso, es una pena. El equipo venía trabajando bien durante la semana y sabía que era un partido vital. En la primera parte estuvimos mejor, teniendo el balón y llegando al área. Una pena no haber podido sacar los tres puntos, pero hay que seguir", dijo el futbolista cedido por el Levante.



Samu le dedicó unas palabras a José González, al que agradeció que recién llegado ya le incluyera en la convocatoria y le diera incluso 20 minutos ante el Girona. "El míster ha confiado en mí y me ha dado unos minutos. Una pena la expulsión del Chory. Igual con once el partido hubiera sido de otra forma. No queda otra que seguir trabajando".



El propio José González fue cuestionado en rueda de prensa por el futbolista del barrio de La Luz y por lo que le va a aportar a su equipo. "Samu nos puede aportar cosas. Está en su hábitat, donde ha triunfado, y seguro que viene con la cabeza limpia, como yo".