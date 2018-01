Otra bala desperdiciada

La buena primera parte no se materializó en goles y una pésima segunda no lamentó mayores daños - Debutó Samu García ?Chory acabó expulsado

Un punto más, un puñado de esperanzas menos. Esta película llega tarde a las carteleras del Málaga CF, la de sumar de uno en uno como si el conjunto blanquiazul fuera una hormiguita recolectando comida para el invierno. El problema es que el frío ya está instalado aquí y la despensa está vacía. Y aunque para un equipo acostumbrado a perder, que ha convivido con la parca futbolística desde que arrancó la temporada, amasar dos jornadas sin besar la lona debería ser oro molido o sinónimo de buena esperanza, todo esto llega con mucho retraso. Llegó tarde el desembarco de José González, su estilo de juego y su plan para intentar recuperar a cada uno de los actores malaguistas que estaban al borde del suicidio. Y por eso un punto contra el Girona deja un poso de insatisfacción innegable.

Fue una decepción, no vamos a poner paños calientes. Porque quien más y quien menos se había revuelto en su asiento el pasado lunes tras ver la puesta en escena contra el Eibar. Algo de ilusión había despertado ese Málaga, capaz de aguantar el tipo bajo la lluvia en Ipurúa. Y ahora, que llegaba un rival propicio -sobre el papel- para dar un bocado por la salvación, la ocasión parecía pintiparada. Pero la falta de puntería, la presión, la expulsión de Chory, la doble personalidad de este equipo y el propio rival, que sabe muy bien a lo que juega, echaron agua fría a la calentura del pasado lunes noche.

Lo único reseñable es que este Málaga parece haber aprendido a no perder, aunque aún no sabe cómo ganar. Y eso puede ser una gran virtud cuando estás arrancando la temporada, pero es un enorme problema cuando eres el colista de la categoría y el tiempo juega en tu contra. Más, si cabe, si juegas en casa contra un rival no mucho mejor que tú y con la gente ávida de conseguir los tres puntos. Ayer el Málaga CF dejó escapar una oportunidad de oro para subirse al carro de la salvación. Y posiblemente tendrá pocas más.

Un punto insuficiente a todas luces, porque la distancia sigue siendo la misma -6 puntos- pero con una jornada menos y con otra bala gastada en el cargador. Y a estas alturas, cada punto no cosechado es un navajazo más a la esperanza por la salvación. El Málaga de José González, de Samu y hasta de En-Nesyri -al que muchos se agarraron ayer como un clavo ardiendo cuando salió desde el banquillo- no pudo con un Girona ordenadito que se fue con la misma cara de satisfacción con la que llegó. Para ellos, salvo hecatombe, la temporada está echada.

Pero hay varias lecturas, y alguna positiva en la que el malaguismo debería hacer hincapié para intentar conseguir lo que hoy parece imposible. El partido contra el Girona, en otras lides o en la época pasada, se habría perdido sin remedio. Habría un cúmulo de llantos, maldiciones y arengas postpartido apelando a la testosterona que hay que poner en el siguiente para que no vuelva a pasar. Ahora parece que ya no. Este Málaga es consciente de que cada miguita de pan puede hacer una montaña. Y que un punto puede suponer un mundo en un futuro no muy lejano. Si no vas a ganar los tres, es mejor no perder el que tienes. Y bajo esa premisa se ha movido en las últimas semanas el conjunto blanquiazul. Veremos.

Esta afirmación puede resultar ventajosa, pero si al Málaga de antes le entraban todas las neuras posibles cuando le venían mal dadas y alcanzaba la locura transitoria hasta ser capaz de inmolarse, el de ahora da un pequeño atrás, cuenta hasta diez y reordena sus ideas para rascar algo positivo.

El Málaga de hace unas semanas habría perdido sin oposición ante este mismo Girona tras la expulsión de Chory Castro (78´). O puede que incluso antes, en vista de que las cosas no le estaban saliendo, se habría pegado ese tiro en el pie que tantas veces hemos visto por Martiricos este año.

El partido en sí se resume con un llanto y un suspiro. Lástima que el buen Málaga de la primera mitad no fuese capaz de adelantarse en el marcador, de hacer tangible la superioridad que se vio sobre el césped. Ése debe ser el camino a seguir. Y aunque parezca contradictorio, aún hay tiempo, aunque el margen de error cada vez es menor.

Y suerte que el pésimo Málaga del segundo acto se volviera con un punto en el zurrón. Porque el conjunto blanquiazul hizo muchos méritos para acabar encajando un tanto, para caer en el pozo y para anunciar públicamente su defunción. Y si no lo hizo, al menos mantiene ese hilo de esperanza.

Porque el choque fue feo como pocos, aunque en la primera mitad el Málaga tuvo el dominio y los acercamientos, pero con pocas ocasiones. Salvo un cabezazo de Keko que detuvo Bono (27´), el Málaga disparaba con fogueo. Eso sí, el Girona ni sabía si estaba Roberto o Gonen de portero.

Todo cambió a la vuelta de vestuarios. Pero tampoco tuvo trabajo extra el meta madrileño. En definitiva, un partido para olvidar cuando debería haber sido el que emular en el futuro. Y ahora, encima, llega la final con Las Palmas...