Samu: "Vuelvo para recuperar sensaciones y para salvar al equipo"

Samu García ha cerrado el círculo. El malagueño ha sido presentado como nuevo jugador del Málaga CF. Llevará el dorsal 21, como se pudo comprobar ante el Girona el pasado sábado, pero ahora ha mostrado sus ganas y su ilusión por aportar en el conjunto blanquiazul, por recuperar al mejor Samu y por conseguir la salvación. Un objetivo complicado para el que está preparado el malagueño y malaguista.

En primera instancia, el atacante quiso agradecer el cariño de las personas del club y mostrar sus ganas por revertir la delicada situación que atraviesa el equipo. "En primer lugar, quiero agradecer a Mario Husillos, Ben Barek, Martín Aguilar y Antonio Benítez, que me han ayudado mucho. Quiero devolver todo el cariño con trabajo para intentar salvar al equipo como sea".

Samu ha recibido muchas muestras de cariño desde que ha aterrizado. "Desde que llegué todo lo que he recibido es cariño, la gente me quiere mucho. Quiero devolverlo con trabajo e ilusión y asegurar que no vamos a bajar los brazos. El equipo, estos dos últimos partidos está dando otra cara. Ojalá que salvemos entre todos esto", reiteró.

"El recibimiento para mí aquí en La Rosaleda fue increíble. Lo mejor para un jugador es sentirse querido. El equipo no va a bajar los brazos. Hay ganas de ir a Las Palmas, es un partido vital. Hasta que matemáticamente no se pueda vamos a estar intentándolo hasta el final", dijo sobre las muestras de cariño recibidas.

El malagueño viene del Levante, un equipo en una situación no mucho mejor que la del Málaga. Y sus impresiones en el vestuario son similares. "Yo vengo de otro vestuario que la situación es un poco mejor que esta. Pero les he dicho que no piensen que están hundidos por el mal juego. Viniendo desde fuera veo que merece más punto de los que tiene. No es imposible, desde que matemáticamente se pueda no se puede bajar los brazos", dijo sobre la salvación.

Para Samu, su vuelta estaba cantada. "Sabía que iba a volver, siempre lo he querido, es mi casa, pero no sabía cuando. Me hacía mucha ilusión volver".

Y vuelve al equipo donde triunfo, ya que sus últimas aventuras no han tenido facilidades. "Es verdad que la mejor temporada que he hecho durante estos últimos años ha sido aquí en Málaga. No sé si he echado en falta la familia, los amigos. No he estado al nivel que estuve aquí. Vuelvo para recuperar sensaciones, pero sobre todo para salvar al equipo que es mi prioridad".

Al menos el malagueño cuenta con la confianza del técnico, ya que con un entrenamiento fue suficiente para poder jugar ante el Girona. "No he hablado con él sobre si voy jugar o no. Vengo a aportar mi granito. El míster va a poner al jugador oportuno. Estoy seguro".

Y tampoco han hablado de una posición específica donde pueda jugar. "No me ha dicho que vaya a jugar en una posición en concreto. Puedo jugar en banda y de delantero. Para el míster es bueno que pueda ponerme en cualquier posición", argumenta.

¿Qué ha cambiado en Samu en estos años? "Esos dos años que estuve en Málaga tenía una confianza tremenda. Conforme han pasado los años no he disfrutado. Y ahora me motiva volver a recuperar sensaciones".

El malagueño también habló de las ganas que tenía de volver y de lo que ha puesto de su parte para regresar. "Al final, el jugador acaba jugando donde él quiere. Me sentí más a gusto aquí. Es una pena que no haya rendido a mi mejor nivel en los otros sitios. Pero sé que aquí no va a pasar por la ilusión que tengo. Ojalá podamos conseguir la salvación".

Y eso que pudo recalar antes en el Málaga, pero las circunstancias no se dieron. "Hubo contactos al principio de temporada pero donde más jugadores tenía el equipo era en banda y no fue imprescindible que viniese".