Tres días para ponerle nombre al gol en el Málaga

Los 14 goles a favor en Liga, una condena

El peor Málaga CF goleador de la historia requiere medidas de urgencia. Y el conjunto blanquiazul aún está a tiempo de ponerle nombre al gol para lo que resta de curso. Exactamente cuentan en las oficinas de Martiricos con tres días para cerrar, al menos, a un delantero más para la plantilla blanquiazul. Un trabajo que hoy se espera que pueda dar sus frutos con la oficialidad de Brown Ideye hasta final de temporada, pero que también se aguarda que no sea el último en llegar.

En el Málaga CF son conscientes de que el problema es el gol. Tras 21 jornadas disputadas y sólo 14 goles marcados, las sensaciones no pueden ser más desoladoras en ese sentido. Ni Borja Bastón -por el que se apostó fuerte en verano- ni Rolan -que ha ido de más a menos y sigue lesionado- ni Peñaranda -no ha marcado ni un gol en lo que va de curso y no se le espera hasta mediados/finales de febrero- ni Alberto Bueno -que fue fichado hace una semanas y que aún no ha jugado con José González- ni En-Nesyri -que pese a marcar contra el Eibar aún tiene mucho que aprender-. Los delanteros del Málaga CF no han podido brillar en lo que va de curso, de ahí que el club esté convencido en seguir apurando sus opciones de reforzarse en invierno con atacantes y con gol.

El primero será el nigeriano Brown Ideye. En él están depositadas muchas esperanzas de éxito para cambiar el paso del gol blanquiazul. Sin embargo, el atacante lleva casi una semana en Málaga y su fichaje no ha terminado de cerrarse. De hecho, según apuntaron fuentes del club a este medio, estuvo cerca de irse al traste. Pero la negociación parece haber llegado a buen puerto y se espera que a lo largo del día de hoy se pueda oficializar su incorporación en calida de cedido por parte del Tianjin Teda de la Superliga de China. Ha sido precisamente el club asiático el que ha demorado la operación, aunque en la jornada de hoy debería estar cerrado el acuerdo final. Ideye, en cualquier caso, tendrá que ponerse a tono ya que lleva varias semanas de inactividad. Pero su versatilidad y sobre todo su olfato goleador será determinante para el Málaga CF.

Y es que el gol es una cuestión de estado malaguista. Hay un dato arrebatador. Porque el conjunto blanquiazul, además de ser el menos goleador de la categoría, no marca en casa desde noviembre. Es decir que en La Rosaleda, bajo el calor de su gente, el Málaga no marca desde el pasado 19 de noviembre, cuando ganó 3-2 al Deportivo de La Coruña. Cuatro partidos seguidos sin ver portería en casa. Dos meses y medio.

A todo ello quiere ponerle fin la dirección deportiva en los próximos días, que prometen ser frenéticos en las oficinas. Tanto en el capítulo de llegadas como en el de salidas. Porque para que puedan incorporarse más jugadores, el Málaga CF tiene que dejar salir.

Y el primero que abandonará la nave en las próximas horas es Miguel Cifu. El lateral diestro puso ayer rumbo a Albacete para ultimar los detalles de su cesión hasta final de temporada. Lo hizo con permiso del club y ya se ausentó en la sesión matinal. Su marcha dejará también una ficha libre para poder hacer otro movimiento en el mercado, además del de Ideye. Pero también están en la rampa de salida Gonen y Rolón, que de momento no encuentran acomodo pero que podrían salir si el mercado lo requiere.

Y ahí es donde el Málaga intentará quemar sus últimas bazas en otro fichaje ofensivo. Como el problema del gol es superlativo, la intención es seguir fichando gente de ataque, más que un jugador en el centro del campo.

Por el momento no han trascendido nombres, pero se busca un jugador de un perfil diferente, más eléctrico, capaz de generarse las jugadas, rápido y con presencia en todo el ataque -no sólo dentro del área-. Tic tac...