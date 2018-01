Cifu se marcha cedido y Ontiveros podría seguirle

Mula también tiene 'novias', pero no así Gonen y Rolón

El Málaga CF también tiene en marcha estos días la operación salida. Y no sólo porque necesita librar masa salarial y también fichas para buscar refuerzos, sino porque la revolución en la plantilla era necesaria en este mercado de invierno. El último en salir fue ayer Miguel Cifuentes 'Cifu', tras oficializarse su cesión al Albacete Balompié. Así lo hicieron oficial ayer los clubes, que firman un préstamos hasta final de temporada. La salida del lateral malaguista libera también una plaza en la plantilla blanquiazul, por lo que el Málaga tiene ahora un hueco para seguir fichando tras la incorporación de Brown Ideye.

El zaguero, que no ha tenido protagonismo a lo largo de la temporada -sólo ha jugado dos partidos de Liga y dos de Copa como blanquiazul- se marchó el domingo con permiso del club para terminar de cerrar su cesión al equipo manchego. El acuerdo es por lo que resta de temporada y Cifu volverá a jugar en Segunda División, donde ha ofrecido su mejor versión tras militar en el Elche y el Girona.

Tampoco será el último en salir, ya que otro de los que está en la rampa de salida es Javier Ontiveros. El extremo malagueño no convence a José González -no lo ha convocado en los dos partidos que lleva al frente del equipo- y se estudia una cesión para que siga creciendo. En Granada destacaban ayer que podría recalar en la ciudad vecina, aunque no es el único club de Segunda interesado. Igual sucede con Mula, ya que no tendría demasiadas oportunidades y se baraja un cesión. Con Gonen no hay dudas, pero tampoco hay ofertas, lo que supone un problema. Y también se le busca acomodo a Rolón, que sólo hay interés desde Argentina. Horas decisivas también para salir.