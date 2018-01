Ideye: "El Mundial es secundario, lo importante es ayudar al Málaga CF"

Brown Ideye ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Málaga CF. El delantero nigeriano se convirtió el lunes en el quinto fichaje del conjunto blanquiazul en el mercado invernal que hoy toca a su fin. El internacional llega para cubrir el déficit goleador del equipo, ya ha completado su segundo entrenamiento a las órdenes de José González y está como loco por debutar en partido oficial el próximo lunes en el trascendental duelo contra Las Palmas.

"Quiero agradecer al club por el esfuerzo, sé que han hecho un esfuerzo muy grande. Quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho porque sé que ha sido difícil, quiero mirar hacia delante y dejar atrás mi última etapa en mi carrera, quiero ayudar al equipo", ha dicho y Ideye en sus primeras palabras como malaguista.

En todo caso, el nigeriano, que llega cedido por el Tianjin Teda hasta final de temporada, sabe que el reto es importante debido a la mala situación del equipo. "Sé la situación del equipo antes de firmar con el Málaga. Estoy aquí porque siempre en mi carrera he optado por retos importantes. Sé que el equipoe está en la parte baja, soy un goleador y estoy aquí para aportar gol y ayudar".

Aunque no se ha querido marcar una cifra goleadora, ha apelado a su currículum para mostrar su capacidad de cara a puerta. "He marcado goles en todos los sitios donde he jugado, las estadísticas están ahí. Soy un goleador. He dado asistencias, intento correr, no voy a parar de correr e intentar marcar goles. Llevo cuatro meses sin jugar, pero no quiero poner excusas y estar pronto a tope. No digo nunca un objetivo de goles, siempre me lo han preguntado en cada presentación, pero ahí están mis estadísticas, las podéis ver. Voy a hacer lo máximo para marcar muchos goles, pero nunca me pongo una cifra de goles".



Además, Ideye se siente preparado físicamente para jugar el lunes pese haber estado cinco meses en el dique seco. "Estoy listo. Físicamente creo que estoy preparado para empezar, ahora decide el entrenador si estoy para jugar de inicio o empezar desde el banquillo, pero estoy listo para jugar".

Ideye ha asegurado que el objetivo del Mundial es ahora secundario y su principal cometido es jugar y ayudar al Málaga. "Ahora mismo para mí lo primero es jugar en Málaga, ayudar al Málaga y luego está el Mundial. Echaba de menos jugar al fútbol, si voy al Mundial o no no es importante, lo primero es el Málaga".

Es un auténtico trotamundos del fútbol, su llegada al Málaga supone el séptimo país en su carrera profesional y espera adaptarse rápido a la que considera la mejor liga del mundo. "Solo espero lo mejor. En esta liga están los mejores, estoy agradecido de venir aquí, feliz por poder competir con los mejores. No puedo esperar para empezar. Intentaré mostrar mi mejor nivel. La única dificultad es el idioma, pero el lenguaje del fútbol es universal".

Por otro lado, Ideye asegura que la del Málaga fue la octava oferta que tenía sobre la mesa, pero que no dudó en venir aquí. "Mi agente me habló de esta oferta, lo hablé con mi esposa y decidimos venir aquí. Tenía siete ofertas, la del Málaga la octava. Sabía de la situación del Málaga, que está en la parte baja, pero quiero jugar. Si fuera la última jornada sería un problema, pero no es el caso, aún queda mucho. Todavía puede cambiar. No he elegido Málaga por el clima ni por amigos, lo decidí porque es un gran club".

Además, Ideye ha reconocido que estas dos semanas en las que no terminaba de cerrarse su fichaje lo ha pasado mal. "Es difícil decir, pero llevo dos semanas sin dormir, todo el día al teléfono con mi esposa, mi agente, ha sido una situación complicada. No sabía cual era el problema, pero he estado dos semanas sin dormir", ha relatado el delantero.

El próximo partido del Málaga es una final ante Las Palmas, rival directo por la permanencia, un encuentro en el que Ideye cree que el Málaga se puede llevar los tres puntos. "Todos los partidos son importantes. El siguiente es importante porque es el siguiente, estuve viendo el partido contra el Atlético de Madrid de Las Palmas y creo que podemos ganarles".

La operación para su llegada en calidad de cedido no trae consigo una opción de compra, aunque el delantero ha asegurado que estaría encantado de echar raíces en el Málaga CF. "Me gustaría estar en Málaga más tiempo, pero no depende de mí. Si me ponen un contrato por delante yo lo firmo".