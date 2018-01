Ideye, con tránsfer y a tono

Brown Ideye ha cautivado desde el primer momento que ha pisado Málaga por su compromiso, sus ganas de jugar en el conjunto blanquiazul y también por sus capacidades físicas. Y el nigeriano podrá demostrarlo contra la UD Las Palmas el próximo lunes, si el míster lo considera oportuno. Y es que el tránsfer internacional del delantero ya está aquí, lo que evita cualquier quebradero de cabeza al respecto.

Sin embargo, Ideye ha recibido los parabienes de Mario Husillos, que no ha dudado en destacar las cualidades del africano. "Es un futbolista del que teníamos buenos informes desde hace tiempo, también tuve buenas opiniones directas de su etapa en Olympiakos. Cuando surgió la posibilidad, José lo tuvo claro y quiso que Brown viniese. La situación no fue fácil. Quiero agradecer a todos los servicios jurídicos y económicos del club por lograr el fichaje porque no fue fácil. Sus primeros movimientos en el club y con los compañeros han sido muy buenos", dijo en primera instancia en la presentación del atacante.

El director deportivo destacó las cualidades físicas de Ideye. Y pese a que lleva meses sin jugar, viene en plena forma. "Todo el que pueda ayudarnos... está faltando gol, eso es culpa de todos, pero las características de Brown que tiene gol, su físico... nos puede ayudar. Se le hizo un test de fuerza y se rompió el reloj. Científicamente está para competir. Aunque no haya competido durante cinco meses su condición física es espectacular", reseñó el ejecutivo.

Por último, las opciones de que Ideye siga de malaguista al término de su cesión son realmente bajas por su elevado caché en China. Y así lo reseñó Husillos. "No hay posibilidades, su contrato en China está fuera de nuestra posibilidad, ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí. No hay nada firmado para el futuro".