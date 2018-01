Málaga CF: 24 horas para fichar

Y llegó el último día del mercado, el esperado 31 de enero donde las prisas se mezclan con las necesidades, y los imposibles, a veces, se vuelven realidad. Y como era de esperar, el Málaga CF afronta la última jornada de la ventana invernal con deberes por hacer. O al menos, con trabajo abierto en busca de cuadrar una plantilla que sigue teniendo sus deficiencias, pero que ya ha sufrido cinco altas. Y se espera que haya, como mínimo, un sexto fichaje, además de alguna que otra salida más. Todo en menos de 24 horas, por lo que las oficinas de Martiricos estarán hoy abiertas hasta bien tarde -el plazo se cierre a las 00.00 horas- y los faxes prometen echar humo en el intercambio de documentaciones.

Según apuntaron ayer fuentes del club a este periódico, hay varios frentes abiertos tanto de entradas como de salidas, pero puede darse el caso de que ninguna llegue a buen puerto y la plantilla finalmente se quede como está por la complejidad y las prisas. En cualquier caso, parece poco probable, ya que el club busca seguir reforzando su delantera y el nombre que más fuerza ha tomado en los últimos días para llegar es el de Isaac Success.

Ayer no hubo grandes avances al cierre de esta edición. El Málaga pretende la cesión del jugador africano, que conoce la Liga y también a José González, pero la mala situación deportiva del conjunto blanquiazul es un hándicap complejo de solventar.

Desde tierras inglesas se apuntaba ayer a que la posibilidad de que Success recalara en el Málaga se había enfriado, pero en el club de Martiricos no arrojaban la toalla y hoy realizarán una última intentona para hacerse con los servicios del veloz atacante nigeriano. Un jugador que puede ofrecer precisamente lo que no tiene el Málaga: rapidez para buscar la portería rival.

No es la única operación que tiene abierta el club, ya que si falla el africano podría llegar otro nombre. La dirección deportiva, principalmente, busca jugadores ofensivos, pero tampoco se descarta que opte por un centrocampista para reforzar la medular, que sigue necesitando efectivos pese a la llegada de Iturra.



Una ficha libre

En ese sentido, el club dispone sólo de una ficha libre en estos momentos. Y si quiere incorporar a más de un jugador en lo que queda de mercado, debe soltar lastre. Para ello, hay dos nombres que están en la parrilla de salida. Uno es el de Javier Ontiveros, que ayer se ejercitó como uno más a las órdenes de José González en la sesión vespertina pero que ha sido vinculado con fuerza con el Granada. Los nazaríes apuestan fuertes por él, pero el Málaga no está dispuesto a dejarlo salir a no ser que llegue Success u otro refuerzo para la banda. Aunque es cierto que González no cuenta por el momento con el malagueño, el tramo final de la temporada es caprichoso y el Málaga podría presentarse sin efectivos de banda si caen lesionados.

Otro de los nombres para salir es Cenk Gonen. El portero turco fue de los primeros en conocer que debía buscarse equipo, pero la falta de ofertas ha impedido su salida. El guardameta sigue en la disciplina malaguista y tiene muy complicado salir, salvo sorpresa de última hora.

Tampoco es descartable que salga algún jugador de ataque malaguista, ya que el overbooking es evidente. El Levante se interesó en los últimos días por Borja Bastón, pero su elevada ficha complicaba cualquier acuerdo posible. Además, está cedido por el Swansea. Rolan y Peñaranda están lesionados, Bueno acaba de llegar e Ideye parece llamado a ser el titularísimo. En-Nesyri, que ha ganado enteros en los últimos días, no ocupa ficha ni salario de la primera plantilla, por lo que no es un problema, al igual que Mula. Si salieran estos dos sólo sería para que pudieran seguir creciendo.

Sin duda, horas frenéticas que serán también decisivas de cara al tramo final de la temporada.