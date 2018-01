Ontiveros, permiso para salir

El sueño de Sandro se esfumó ayer noche con destino al eterno rival

El 'día D' ya ha comenzado en el Málaga CF y los primeros movimientos van encaminados a las salidas. En ese sentido, Javier Ontiveros no se ha ejercitado esta mañana en la sesión matinal con permiso del club para buscar una salida. El Valladolid es su destino más próximo en estos momentos, según ha apuntado El Desmarque Málaga y ha corroborado este medio. Los vallisoletanos han adelantado al Granada en la puja por el extremo marbellí y en las próximas horas se espera su oficialidad.

No es, sin embargo, el último jugador de la plantilla malaguista que puede salir en estos últimos coletazos del mercado. Y es que Mula y Gonen también están en la puerta de salida. El canterano podría marcharse al Tenerife, según apunta Marca, pero hoy se ha ejercitado a las órdenes de José González y su marcha no está aún tan clara. También se le busca destino a Gonen, en su país. El club no cuenta con él y puede ser otra de las salidas de última hora.

En el capítulo de llegadas, no hay novedades reseñables. El club sigue trabajando para traer al menos un jugador más. El que más gusta es el nigeriano del Watford Isaac Success, pero la negociación no está siendo sencilla. El Málaga CF cuenta por el momento con una ficha libre, a expensas de oficializar más salidas.

Uno que no vendrá -era de esperar a tenor de los últimos acontecimientos- es Sandro Ramírez. El delantero canario, por el que incluso Míchel admitió que estaba deseoso de volver al inicio del mercado invernal, finalmente ha firmado por el Sevilla, el eterno rival. Pese a que el Málaga intentó su cesión, las cifras económicas en las que se ha movido su pase al conjunto hispalense eran inabordables para la entidad de Martiricos. Una operación que rondaba los cuatro millones de euros entre parte de la ficha del jugador, plus por objetivos y comisión por el movimiento. Su no fichaje ha generado también mucha controversia en las redes sociales.