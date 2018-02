Un fichaje ´fantasma´ para cerrar el mercado de invierno más intenso

Hay una ficha libre para utilizar.

En la noche del miércoles 31 de enero, el cierre del mercado en Martiricos fue demasiado largo y también tuvo un final inesperado. Tras una jornada maratoniana donde el conjunto blanquiazul completó cinco operaciones con dos llegadas -Success y Lestienne- y tres salidas -Mula, Ontiveros y Gonen-, el club llegó al tramo final del día con una ficha libre y con la opción de incorporar un último jugador, un zaguero que intentara equilibrar el equipo. Una operación que se fue cocinando con el paso de los minutos pero que al final se convirtió en un fichaje fantasma, con acuerdo entre las partes, pero sin oficialidad.

La llegada de Ahmet Calik (Ankara, 26 de febrero de 1994) por parte del Galatasaray en calidad de cedido hasta final de temporada estuvo en suspense durante unos minutos en Martiricos. Y es que la última hora de mercado también fue frenética en las oficinas de La Rosaleda ya que tenía en marcha una operación a dos bandas que sin embargo tenía un nexo de unión.

El club ya tenía decidido darle la baja federativa a Cenk Gonen, pero surgió la posibilidad de que con su ficha libre llegara un defensa como era Calik -que pertenece a la misma agencia de representación que el meta turco-. Las negociaciones estaban en marcha y el club se puso manos a la obra. De hecho, en Martiricos eran optimistas con la «fumata blanca» del fichaje, de ahí el tuit del propio Málaga CF en su cuenta oficial a una hora del cierre con un 'gif' de Los Simpson o el mensaje también en Twitter de Nayef Al-Thani con un emoticono de un reloj. Ambos causaron muchas críticas y malestar entre los aficionados, ya que se entendió como un «vacile» del club.

Nada más lejos de la realidad, ya que todo estaba preparado en Martiricos para anunciar el «vigésimo quinto pasajero» malaguista en la plantilla blanquiazul. Pero al final, todo se torció y se retrasó.

Según apuntan desde el Málaga, el Galatasaray ralentizó el proceso y se mostró reticente. Tanto como para que la documentación llegase con más retraso del esperado. De hecho, no entró en tiempo, según los organismos. En Turquía apuntan a que fue sólo un minuto más tarde de la hora «bruja» que cerraba el mercado, de ahí que se haya recurrido a la FIFA para intentar que la cesión de Calik, el «fichaje fantasma», tome cuerpo.

Pero en el Málaga CF no están excesivamente preocupados con la llegada o no de Calik, aunque casi lo dan por perdido. El club cuenta con una ficha libre para seguir reforzándose. Y lo va a hacer. Aunque sólo puede bucear en el mercado de jugadores sin equipo. El Málaga aún no ha dicho su última palabra en el mercado y buscará un central o un mediocentro para cuadrar su plantilla.