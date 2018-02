Husillos: "No es normal realizar catorce movimientos en el mercado invernal"

Mario Husillos, director deportivo del Málaga CF, ha defendido este viernes la revolución a la que se ha sometido la plantilla en el mercado invernal, donde el argentino, en su primera ventana de fichajes tras su regreso al club, ha realizado un total de 14 operaciones (siete fichajes y siete bajas), además de un cambio en el banquillo. Una situación que el ejecutivo no considera "normal". Además, ha asegurado que "pronto" ocuparán la ficha que deja libre Cenk Gonen con el fichaje de un defensa y ha desvelado que Toulalan le dijo un "no rotundo" cuando le preguntó por la disponibilidad de volver.

"Sigo pensando que los que están son los que nos tienen que salvar. Estamos en un momento delicado y un director deportivo piensa en los cambios. Pero hay que recuperar a los tuyos, ayudar y ver que se puede hacer. Ha habido una gran coincidencia, en lo que necesitaba el club, un central y un pivote, antes de que inciara el mercado ya teníamos tres jugadores (Miquel, Iturra y Bueno). Parecía que no venía nadie más pero empezó entonces un nuevo mercado para nosotros a partir del 15. Empezamos a mover el tema de las salidas, el devenir del mercado te va marcando los siguientes movimientos. Se dieron dando determinadas entradas, aunque no es normal. Hemos hecho 14 movimientos, 1 cada 48 horas, con lo que ello conlleva. Pero 14 movimientos no son normales", ha dicho el director deportivo, que ha estado acompañado por todo su equipo de trabajo, Joaquín Jofre y los consejeros Benítez, Ben Barek y Martín Aguilar.



Así, Husillos ha querido justificar tantos movimientos. "La idea era intentar ver si estamos mejor, queríamos mejorar. Mula, Onti o Jony pueden tener más minutos y coger sensaciones, creíamos que era bueno que salieran, pero no cambiarlo todo, queríamos estar un poco más preparados para la pelea".

Además, Husillos ha abordado otros temas de interés que desglosamos a continuación:

Salida de Cenk Gonen

Es un chico que ha trabajado perfectamente. Es el disgusto que me llevo en este mercado, no es agradable, eso habla de que no hemos sido capaces de solucionar el problema. Tenemos una ficha libre y podemos fichar. La relación con él es correcta, él sabía que esto podía pasar desde antes del mercado si necesitábamos esta ficha. Espero encontrar una solución, hay mercados abiertos, aunque no hemos sido capaces de buscar una solución.

Fichaje de Calik

La baja de Cenk estaba prevista, pero intentamos traer a Calik, lo veníamos siguiendo, no pudo ser al último minuto. Nos deja la puerta abierta. Vamos a hacer uso de esa ficha, es cierto que el nombre estaba encima de la mesa.

¿Club satélite del PSG?

No tengo conocimiento, el Málaga tiene nivel, historia y peso para no ser satélite de nadie, pero estaríamos encantados de tener buena relación con este tipo de clubes y llegar a acuerdos. Pero insisto, el Málaga tiene nivel suficiente e historia para caminar solo.

Influencia del nuevo entrenador en los fichajes

Todos los fichajes que hemos hecho son imputables a la dirección deportiva. El caso de Alberto Bueno propongo yo el nombre y no Míchel, aunque da el visto bueno. Ideye y Success eran interersantes y encima si tienen el aval del entrenador, mejor. La responsabilidad, en todo caso, es nuestra. El cambio de entrenador no varió ni un ápice lo que buscábamos en el mercado, las necesidades estaban marcadas. Teníamos problemas con el gol y han venido delanteros.

Plantilla desiquilibrada

No asumo la palabra revolución, fueron situaciones que se fueron dando. La gente que ha salido, que son futuro del Málaga, nos ha permitido traer fichajes de ataque. Para compensar la plantilla nos falta alguna pieza más en algún puesto del medio para atras, podemos mejorar en cuanto número de efectivos. Equilibrar la pantila en un mercado de invierno no es fácil. Necesitábamos mejorar, ya veremos si lo hemos consefuido con los resultados.

Estado físico de Lestienne y Success

Los dos estaban entrenando con sus equipos, con lo cual veremos en que punto están cada uno. Habrá alguno de los que ha venido que juegue todo, otros algo y otros nada, es normal. Pero la comeptencia que hay va a ayudar, Ojalá que algún fichaje no le toque jugar porque el que estaba ha mejorado el rendimiento. Iturra e Ignasi están jugando, Bueno no... y eso no me dice nada, no me supone nada. No divido en nuevos y anteriores, es la plantilla que tenemos ahora y vamos a muerte con ellos ahora.

Lestienne

Es un chico que su misma trayectoria, su edad, lo que ha movido en dinero y sus equipos dicen que algo tiene. Algo bueno y algo menos bueno. Nosotros buscamos lo bueno. Tiene calidad, se ha puesto a tiro de este Málaga y puede ser que necesite un lugar para estar tranquilo, mente liberada y lo devuelva a ese nivel de PSV, Italia... La operación puede ser similar al ahorro por alguno de los chicos jóvenes de la cantera que se han ido cedidos. Tiene un gran nivel. Ojalá lo demuestre y nosotros sepamos llevarlo. Tenemos lo más importante que es la ciudad, porque en el aspecto económico y deportivo no podemos competir.

Permanencia y posibilidad de descenso

Tenemos mucha esperanza, tenemos fe, por eso hemos hecho el esfuerzo en este mercado de invierno. Veremos en que grado de acierto. Somos últimos y tenemos que preparar todos los escenarios, para ello tenemos una secretaría técnica. La base que tenemos con contrato en vigor es muy interesante y nos puede llevar a situaciones buenas de mercado en el futuro.

Rolón

La idea era que estuvieese a no ser que él tuviera la necesidad de salir. Con Cecchini buscamos alternativas y salieron muchas. A Rolón no le buscamos salida. Él quería quedarse aquí, mejorar y adaptarse. En verano ya veremos lo que sucede porque tampoco es bueno que un chico joven como él esté sin jugar. Tuvo algunos sondeos de equipos de Argentina.

Toulalan

Hablé con Jeremy y la respuesta fue un "no".

Sandro

Entiedo al jugador. No sé si era un objetivo porque era imposible, la única vía para que viniera al Málaga era la del corazón. Él siempre fue muy amable en sus respuestas y sus ganas. Estuvimos ahí. Siempre me ha hablado maravillas del Málaga, pero no alcanzó.

Menos dinero que rivales directos

En ingresos de televisión somos parecidos. Nosotros entramos al mercado con 1,6 millones, teníamos menos de 2 kilo. Las ofertas que hemos hecho eran muy importantes, pero algunos equipos tienen tasas y asuntos fiscales que le favorecen (Eibar o Alavés), creo que es deshonesto. Otros quizás han vendido más o tenían más dinero en caja desde verano. Con los movimientos de salida liberamos sueldos y hemos hecho lo que estaba en nuestro alcance. Así es el mercado.