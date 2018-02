José González: "El equipo está con las orejas tiesas"

José González, entrenador del Málaga CF, ha hecho valoración sobre el mercado invernal en la previa del partido ante Las Palmas y ha calificado de "lógicos" tantos movimientos en enero debido a la mala situación del equipo. "Es lógico debido a la situación del equipo, por la poca cantidad de puntos. Necesitábamos recambios y ampliar la competencia, han sido muchos, pero eso nos va a ofrecer competir. Lamentablemente no todos vienen con el rodaje necesario, muchos vienen con ganas de minutos y si se lo ganan van a jugar, si son mejores que los que estaban van a jugar, saldremos todos beneficiados", ha valorado.

En ese sentido, ha indicado que alguno de los nuevos tienen posibilidades de ser titular el lunes ante Las Palmas. "Ideye tiene posibilidades, como todos. Cualquiera tiene opciones. Tenemos que tener en cuenta el ritmo que tienen y de la necesidades del equipo, llevamos 19 y todos están dispuestos, hemos preparado bien la semana, el partido amistoso ha servido muchísimo".

Por ello, el gaditano cree que el ánimo del equipo está bien y ahora ve el punto conseguido ante el Girona con otro prisma. "Todos deseábamos ganar y reducir la distancia, pero si en los cuatro partidos anteriores también hubieramos empatado, ¿a qué distancia estaríamos ahora? Sumar de a uno a veces funciona, aunque no es nuestro caso. Contra el Girona vi cosas positivas. El ánimo del grupo está bien, están con las orejas tiesas porque ha venido gente nueva, hacer la lista ha sido muy complicado, se ha quedado fuera gente muy buena. Hay seis bandas y cinco delanteros... Entrenan muy fuerte por pelear por un puesto".

Además, se ha referido a la buena dinámica de los rivales directos en la lucha por la permanencia. "Ya lo dije, no puedo jugar en otros campos, yo voy a jugar en el Insular, comeptir y centrarme. Es lógico que el resto apriete, es lo que tenemos que hace nosotros, lo estamos haciendo, hemos tenido posibilidades de ganar. Queremos ser competitivos y ganar en el Insular, lo hemos preparado a conciencia".

José entiende que se tile al partido ante Las Palmas de final. "Hablar de finales... la intensidad se mantiene siempre, llevan un escudo y se deben a una pasión por él. Siempre vamos a estar habando de aquí al final de finales porque la situación es complicada".

Cuestionado por que versión del Málaga se verá ante Las Palmas, si la de Eibar o la de Girona, el gaditano solo espera que su equipo sea competitivo. "La idea es ser competitivo. Quiero que el rival vea un hueso, ser un equipo difícil, competitivo. Estamos en una pretemporada, pero por momentos hemos visto que podemos crecer, somos optimistas".

Sobre la ausencia de Borja Bastón de la lista, José ha asegurado que solo es una cuestión técnica. "He elegido a otros compañeros, el partido de Las Palmas va a ser diferente al del Girona. Tengo que contemplar lo que va a deparar el partido y he considerado otros compañeros, no es nada personal".

En cuanto al rival y su entrenador, Paco Jémez, el entrenador malaguista ha asegurado que se enfrentan ante un equipo "especial". "Yo de Paco no tengo nada que opinar, es un gran entrenador. Las Palmas se ha reforzado, han mejorado y son especiales porque tienen un sello definido por su técnico. Están de pretemporada igual que nosotros".

Por último, ha valorado el fichaje de Mehdi Lacen ya fuera del plazo de mercado. "Necesitábamos un mediocentro que pudiera jugar de central en algún momento pero viendo la evolución de Miguel Torres somos optimistas. Lacen es un mediocentro con oficio, experto para determinados partidos, él es una garantía para ello. Hemos tenido mucha suerte con él acudiendo al mercado del paro".