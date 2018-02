¿Qué va a pasar con Cenk Gonen?

El Málaga CF espera aún darle salida en alguna liga donde el mercado siga abierto, como Rusia o Estados Unidos

El Málaga CF desea y espera que la situación que se ha generado con Cenk Gonen no suponga un problema para el club. El guardameta turco sigue perteneciendo a la entidad blanquiazul, pero no cuenta con ficha federativa una vez que el Málaga no le encontró acomodo en el mercado invernal y decidió darle de baja a todos efectos.

Así, pese a que el club parece tener bien atada la situación con el jugador y su entorno una vez que antes de enero ya sabía que no contaba en los esquemas del equipo y que esta situación se podía dar, el turco está en pleno derecho de si así lo ve conveniente denunciar su situación ante la AFE, lo que podría acarrear un problema para el Málaga CF.

Es cierto que no es el caso y que la dirección deportiva del club sigue trabajando para buscarle una salida al portero otomano, que firmó con el Málaga el pasado verano hasta 2020 en una operación, cuanto menos, extraña.

Y es que, Gonen llevaba varios años de inactividad en el Galatasaray y no parecía el portero indicado para el Málaga, más si cabe cuando el club incorporó al mismo tiempo a Roberto Jiménez, titular indiscutible, y Andrés Prieto, un joven y prometedor arquero con futuro en la élite.

Con el tiempo se confirmó que su incorporación fue un error, ya que primero Míchel y después José González no han contado con él en lo que va de temporada. Con la llegada de Husillos a la dirección deportiva, el club le hizo saber a él y a su representante que buscaran equipo en enero, pero lo cierto es que no ha llegado ninguna oferta por él en toda la ventana invernal de fichajes y el Málaga se ha visto obligado a tomar una decisión drástica.

«Es un chico que ha trabajado perfectamente. Es el disgusto que tengo de este mercado, que un jugador se quede sin ficha no es agradable, no hemos podido encontrar una solución entre todos. Espero encontrar una solución porque aún hay mercados abiertos», dijo el director deportivo del Málaga el viernes en referencia a Gonen.

A eso se agarra el Málaga para tratar de quitarse de una vez por todas un «marrón» que se podría complicar con el paso de las semanas. De momento, Gonen no se ejercitó el jueves ni el viernes, pero ayer volvió a entrenarse con normalidad con el resto de compañeros pese a no contar con ficha federativa, aunque sí sigue perteneciendo al club.

El club necesitaba una ficha más para traer un jugador de corte defensivo que compensara la plantilla y se vio obligado a «cortar» al turco. Con su ficha ya liberada el Málaga ha conseguido firmar a Mehdi Lacen ya fuera de plazo de mercado, mientras que Gonen, que hasta la fecha se ha mostrado muy respetuoso y no ha levantado la voz, espera que el club y su representante encuentren una solución en los próximos días.