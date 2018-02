José González: "El fútbol está siendo injusto con el Málaga"

El entrenador del Málaga CF, José González, se lamentó por las ocasiones perdidas en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Málaga volvió a perder (1-0) con un gol en el último minuto, tras merecer algo más y fallar dos ocasiones bastante claras de gol. Para José González, "el fútbol no ha sido justo". "Hemos tenido momentos de partido en el que hemos podido hacer el 0-1 y ponernos arriba, jugar con la ansiedad que les hubiera provocado verse perdiendo en su campo, pero no hemos estado acertados, con ocasiones muy claras. En el fútbol, si no marcas, el rival, en la ocasión menos peligrosa, marca gol. No es justo. En el minuto 90, incluso el cambio de Paco era más pensando en no perder y defender que en ganarlo. En el segundo tiempo hemos demostrado lo que deseábamos y no hemos podido decir otra cosa. A veces tienes lo que te mereces y en los tres partidos hemos merecido más de lo que tenemos".

González explicó que fue un partido entre "los dos últimos" y con dos estilos totalmente opuestos. "Sabíamos que Las Palmas iba a generar posesión. Pero lo hemos trabajado bien. Calleri no ha aparecido, no les hemos permitido centrar por las bandas. Ellos han generado en el borde del área, han tirado desde fuera, pero sin ocasiones claras. En el fútbol, si metes gente en el medio del campo, vas a tener más posesión, pero restas un delantero. Y tienes más dificultad para hacer gol", continuó explicando, y se sincero sobre el modelo de juego que va a imperar en el Málaga CF a partir de ahora. "Nosotros queríamos robar y salir, como va a hacer el Málaga de aquí a final de Liga. Somos un equipo ya definido, con un calendario muy duro en casa, ante rivales que vendrán que serán superiores, y nos hemos reforzando en esa línea".

El entrenador gaditano del Málaga cree que el equipo jugó dos partes diferentes. En la primera especuló y en la segunda fue a por el partido. "En el primer tiempo hemos especulado y no me ha gustado, pero en la segunda el equipo ha mirado a la portería rival y hemos sido más atrevidos. Hemos tiendo una o dos ocasiones que es difícil que se creen en el fútbol profesional. En el fútbol, si no marcas, te pueden marcar", resumió.

"El vestuario está destrozado. Hemos visto cerca la victoria. La gente que entró desde el banquillo entró bien. El equipo ha ido creciendo. Eso se transmite, hemos querido ganar. El fútbol a veces es muy duro, y dicen que te devuelve lo que te quita. Yo creo que el fútbol está siendo muy duro con nosotros", prosiguió.

Se le cuestionó en sala de prensa si de verdad aún confiaba en poder salvar la categoría, ya a siete puntos de la salvación, con sólo 13 puntos sumados. "Es un momento muy duro, cuando veamos la clasificación nos va a doler mucho más. Hay que ser realistas. Tenemos margen de mejora. La gente que ha venido competirá mejor conforme pasen las jornadas. No voy a permitir que se baje los brazos", señaló.

"Yo no voy a dejar de intentarlo. Getafe o Leganés sumaron 26 puntos en la primera vuelta. Nosotros tenemos dos puntos en tres jornadas y no me voy a rendir. En Eibar pudimos ganar y al Girona, igual. El equipo compite, crece y rinde por encima de sus posibilidades. No tiene lo que se merece. En la primera parte estuvimos esperando", continuó el míster blanquiazul.

Para finalizar, se le cuestionó por los nuevos. "Ideye nos ha dado cosas. El uno contra uno del final, si hubiera venido más fresco, esa la hubiera enchudado. Nos viene muy bien. Alberto nos ha dado pausa, que nos faltaba. Isaac, también aportó. Todos nos van a dar y nos van a permitir crecer", finalizó.