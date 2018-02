Samu: "La gente está jodida"

El malagueño Samuel García fue titular en Las Palmas y en sus botas tuvo una de las dos ocasiones más claras del partido, que acabó ganando Las Palmas por 1-0 con un gol en el minuto 90 y que privó al Málaga de sumar en las islas. El interior se fue por su banda y pudo encarar al portero rival, Chichi Zola. Pero Samu no domó el balón y su último control se fue largo. "Me iba el balón botando e intenté ir para adentro, que el defensa, a ver si me tocara, y se me fue", resumió el futbolista del Málaga.

Samu explicó que el vestuario estaba "jodido" y se lamentó de que el 1-0 no fue un resultado justo, coincidiendo con la opinión de su entrenador, José González. "La gente está bastante jodida, nos jugábamos la vida. No nos llevamos nada y estamos jodidos. A pesar del partido, y que Las Palmasha dominado, las ocasiones han sido nuestras. Pero si no metes pasa eso. El equipo está jodido, sabíamos que era un partido vital. Yo todavía creo que se puede solucionar esto. Al final es un cúmulo de circunstancias que se ponen en nuestra contra. El equipo está bien. Estamos jodidos ahora", indicó.

"Los compañeros estamos todos para sumar. Lo que le puedo transmitir a la gentes es que tanto yo como todo el equipo vamos a darlo todo. El fútbol está siendo injusto con nosotros. Son siete puntos. Son tres partidos. Los de la zona baja están pinchando y bajando. El que más puntúe estará fuera", finalizó el futbolista del Málaga, titular por primera vez tras su vuelta, que no quiso a entrar a enjuiciar el trabajo del resto de los debutantes. "Estaba en el campo, no me fijado en eso", dijo.