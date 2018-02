Málaga CF... ¿y ahora qué?

Quedan 16 partidos para acabar la Liga y el Málaga está a siete puntos de la salvación

Cuando las matemáticas aún dicen que sí, la razón y el corazón ya están convencidos que no. El Málaga CF tiene un pie en Segunda, y sólo el optimismo desmesurado en un acto de fe pueden dar pábulo a una causa casi perdida. La desolación blanquiazul no toma forma porque el Málaga CF esté último a siete puntos de la salvación, sino porque este equipo no le ha ganado a nadie de los que le tenía que ganar en las 22 jornadas de Liga que ha disputado. Y porque los disparos hechos por el club ya son balas quemadas en febrero. El malaguismo lloró, llora y llorará un desenlace que ya perece inevitable y del que sólo un milagro puede salvarlo.

La pregunta, entonces, se la hace todo aficionado blanquiazul de a pie: ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que sucederá? ¿Habrá consecuencias? ¿Rodarán cabezas? ¿Y el equipo, batallará o se dejará ir?... Ahora, lo más inmediato y lo que muchos piden y exigen al Málaga es dignidad. Lucha, entrega y sacrificio, que no arrojen la toalla. Quizás no en busca de un imposible, sino por una cuestión de orgullo y de profesionalidad. El dejarse llevar, el pasearse por los campos de España en busca de una sentencia deportiva dejando a la luz las vergüenzas de una plantilla y una planificación desastrosa puede ser el peor caldo de cultivo para el próximo año. Porque aunque parezca contradictorio, el Málaga comienza desde ya a jugar la próxima temporada sin haber finiquitado la actual, aunque sea en Segunda.

¿Pero, a qué se puede agarrar el malaguismo? La realidad es que soluciones ya parece haber pocas, por no decir ninguna. Pero queda esperar que José González consiga ajustar las tuercas de su planteamiento -demasiado defensivo hasta la fecha-, que los nuevos se pongan a tono -casi todos han llegado con una falta de ritmo y en un estado físico lejos de ser competitivo- y que la fortuna sonría alguna vez a este equipo. Brown Ideye dejó un atisbo de esperanza el lunes en Las Palmas. Soñar con que Rolan, que comienza a recuperarse, vuelva a ser el que maravilló a principio de curso. Que Success recupere la forma o que a Lestienne no se le cruce ningún clave...

Pero la sensación es que está plantilla ya está abandonada a su suerte. El club quemó la bala de cambiar de director deportivo a mediados de octubre. Luego la de cambiar de entrenador. Y por último, la de revolucionar la plantilla en invierno. Todo tarde y sin encontrar el efecto esperado. Sólo queda aguardar que los fichajes, aún faltos de forma y de ritmo, consigan acoplarse lo antes posible para al menos presentar batalla.

Quedan 16 jornadas por disputarse, 48 puntos en juego y el Málaga, de momento, está a siete de la zona de permanencia. Pero más allá de los números, el equipo ha cerrado un periodo desastroso en enero. Cuando se suponía que debía sacar un botín suficiente para salir adelante, se ha quedado estancado en la clasificación, en el último puesto.

Ahora llega otro pequeño Tourmalet liguero, pero la sensación de desarraigo y de hastío invitan poco al optimismo. Si antes era la afición la que intentaba llevar en volandas al equipo, ahora debe ser el equipo el que recupere la confianza del malaguismo. Veremos.