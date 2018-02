José González apela al espíritu de Pablo Ráez

José González, técnico del Málaga CF, ha apelado al espíritu de lucha y sacrificio que demostró Pablo Ráez en su pelea contra el cáncer para explicar que no hay que bajar los brazos pese a la mala situación del equipo, que está avocado al descenso a Segunda División. Y es que, el gaditano estuvo presente el jueves en la Gala #SiempreFuertes impulsada por la Fundación MCF, donde la figura de Ráez brilló con luz propia. "Irreversible no hay nada. Esto es deporte. Ayer estuve en una gala donde estuvo muy presente la figura de un chaval con problemas muy graves y que no se rindió nunca, y siempre con una sonrisa. Aquí no se rinde nadie, el mejor ejemplo es el de este chico y el de su pelea. Siempre fuerte", ha dicho en rueda de prensa.

Sobre el partido, el gaditano ha indicado que el Atlético de Madrid, rival del sábado, no espera un partido fácil porque el Málaga se ha ganado el respeto pese a los malos resultados. "Como todos los partidos es importante, necesario para perseguir victorias aunque la realidad es que aún no lo hemos hecho. Un rival muy complicado, que encaja poco y es conocido el déficit realizador nuestro. Ellos no contemplan el partido como fácil, nos hemos ganado el respeto, hemos sido competitivos, tenemos el apoyo de nuestra afición que se ha msotrado incondicional pese a los palos que se han llevado".

Sobre el déficit goleador, José asume la falta de acierto del equipo, pero también ha querido reseñar "la frescura de mente" y la actitud" de sus hombres. "Es algo que se insiste, que se trabaja, estamos haciendo trabajo específico pero lo que hay que generar es más ocasiones. Creo que el otro día fue mala fortuna. Hay partidos como el del Sevilla del otro día o el del Barça que el Mudo Vázquez o Coutinho la meten mientras se están cayendo, la nuestra de Keko fue franca y se falló. Vamos a tener pocas ocasiones contra el Atlético, pero veo al equipo fresco de mente pese a lo que le está cayendo, veo mucha predisposición y mucha actitud, hay una gran competencia".

Y se ha referido a la ausencia de Isaac Success de la lista de convocados. "Busco otros compañeros con otras condiciones, soy el principal aval para que Isaac esté aqui, Creo queotros nos van a dar más. Juanpi también se ha quedado fuera de la lista y es un gran jugador".

¿Qué partido espera José González? "Espero un partido con dos equipos que quieren ser correosos, ellos tienen una dosis de talento que quizás nosotros no tengamos, tenemos que compensarlo con mentalidad y esfuerzo. Tenemos el apoyo de la gente pese a que no se le da demasiado. Va a ser igualado, quiero ser así de optimista. No creo que vayamos a hacer buen juego porque el Atleti te lo pone difícil".

En todo caso, el entrenador del Málaga no cree que el Atlético sea candidato al título debido al estado de forma del FC Barcelona. "Más que de ellos depende del Barcelona. Solo hay un candidato porque se lo está merecieno. El Atleti está ahí, tiene el sello de su entrenador".

Por su parte, el míster ha dejado caer que no cambiarán de estilo ante el Atlético. "No estamos para florituras en cuanto a cambios tácticos, estamos en proceso de crecimiento, si ahora entramos a cambiar el equipo se puede confundir. En cuanto la gente vaya entrando se va a ver, en ataque aún nos va a costar pero estamos mejorando, el otro día robamos más balones, pero nos falta".

Y ha destacado los puntos fuertes del Atlético de Madrid. "El equipo del Cholo tiene muchas facetas diferentes, una incuestionable es el contragolpe y otra la pelota parada, pero se adaptan a todos los partidos. Se va a parecer a lo que hemos estudiado, pero puede cambiar si no le va bien las cosas. Lo hemos preparado para contrarrestarlo y hacerles daño".

Por último, ha lanzado un mensaje al estamo arbitral en referencia a los alegatos del rival, que se quejan de que aún no le han pitado un penalti a favor en todo lo que va de temporada. "Podrían jugar más nuevos de inicio, ojalá que Ideye se estrene como goleador y sea de penalti, se habla de que al Atleti no le pitan penalti pero a nosotros tampoco nos han pitado ningún penalti desde que yo estoy aquí".