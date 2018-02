José González: "La situación del Málaga CF es angustiosa"

El entrenador del Málaga CF, José González, ha valorado la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid, la segunda consecutiva desde que él está en el banquillo, y ha culpado a la mala suerte para explicar el 0-1. "El partido lo define la fortuna. Hemos tenido corazón, nos hemos encontrado en la adversisdad ante un equipo que no encaja. Hemos tenido alguna ocasión igual que ellos en el gol y la ha desviado el portero. El partido se resume en un querer y no poder, con mucho corazón. Roberto no ha parado ninguna, mañana tendréis que ponerle un sin calificar porque el Atlético no ha llegado. Falta esa dosis necesiaria de fortuna. La situación se ha vuelto angustiosa. Pero un equipo que está muerto tras el gol habría bajado los brazos. Jugando así vamos a ganar más que perder, eso lo tengo claro", ha dicho en rueda de prensa.

Además, se ha referido al susto que ha dado Mehdi Lacen en un salto con Fernando Torres, en el que el centrocampista del Málaga ha salido mal parado y ha tenido que ser evacuado al hospital con un traumatismo cranoencefálico. "Ha perdido la conciencia en el campo, pero la ha recuperado, esperemos que no sea importante. Mehdi ha estado muy bien, nos ha dado fútbol, hemos estado más frescos y hellos se han replegado".

El gaditano, por su parte, se ha mostrado satisfecho con lo que ha visto de su equipo sobre el campo y solo ha lamentado que no se haya rematado más a puerta. "Los entrenadores planteamos los partidos para que los contrarios hagan menos ocasiones de las que tú generas, si te enfrentas ante el Atleti tienen que limitarlas aún más porque tienen la calidad para definirlas. Nos ha faltado rematar algún centro lateral más, que es donde ellos están más incómodos. No hemos convertido y es en eso en lo que se resume el fútbol".

José ha reconocido que la situación del Málaga es "angustiosa" y ha explicado que no todo lo malo que le pasa al equipo es por mala suerte. "Si estuvieramos en la jornada uno... En Eibar no hablé de fortuna, hablé de acierto. Sería simplificar demasiado hablar de mala suerte, pero jugadas del Atlético hoy no hemos visto, no sé que resumen van a poner. Nosotros hemos jugado, hemos transmitido y el aficionado estaba contento por momentos. No creo que estemos haciendo las cosas mal. El gol le ha quedado franca a un gran jugador y la ha picado, otro quizás la tira al bulto... No tengo ni un pero que ponerle a mis jugadores, a lo mejor ellos sí a mí".

En cuanto a la actuación arbitral, el gaditano ha querido evitar polémicas, aunque posteriormente ha mandado un mensaje. "Del árbitro no quiero hablar, no me gusta hablar porque evidentemente soy partidista, yo me equivoco y ellos también se equivocan. Lo que no entiendo es que se piten los bloqueos en un área y en la otra no".

Además, el gaditano considera que pese a la distancia con la permanencia, el objetivo de seguir en Primera sigue dependiendo del Málaga. "Los candidatos al descenso están proque van generando su propio camino. Todos van a sumar, nosotros no lo estamos haciendo. Me preocupa no ganar, llevo cuatro jornadas y creo que deberíamos llevar más puntos. Hoy no hemos hecho méritos para ganar, pero tampoco para perder. Nos queda un camino duro pero está en nuestras manos".

Por último, el entrenador malaguista ha valorado la labor de los dos delanteros. "Buscábamos limitar su contragolpe, le hemos hecho un partido muy incómodo. En-Nesyri ha estado muy bien e Ideye también ha estado bien dentro del ritmo que tiene el hombre".