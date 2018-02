La vuelta de Rolan abre una puerta a la esperanza

Aún está falto de ritmo pero en plenas condiciones sumará calidad y gol al ataque blanquiazul - Pese a haberse perdido 12 partidos, sigue siendo el máximo goleador con tres tantos

El malaguismo tiene pocos motivos para creer en el milagro de la permanencia, pero el regreso de Diego Rolan a la competición tras los minutos que disputó contra el Atlético de Madrid aporta un halo de esperanza. Y es que, el delantero uruguayo, hasta que cayó lesionado en el tendón de Aquiles, fue de largo el mejor jugador de campo del conjunto blanquiazul.

Rolan regresó a los terrenos de juego tras dos meses en el dique seco, en los que se ha sometido a un tratamiento conservador que le ha permitido esquivar el quirófano y volver a jugar. Salió en la segunda parte contra el Atlético para tratar de darle la vuelta al marcador y aunque aún se le vio falto de ritmo, se le vieron nuevos bríos y con más confianza en su físico que durante los últimos partidos que jugó en 2017.

Así, tras el partido, Rolan atendió a los medios en zona mixta y comentó sus sensaciones, al mismo tiempo que descartó pasar por el quirófano de manera tajante al menos esta temporada. «Me he encontrado bastante bien, me falta todavía trabajo para estar al mejor nivel, pero me encuentro bien. Me falta un poco, pero me encuentro muy bien. Definitivamente, no pasaré por el quirófano», dijo el charrúa, que apura sus opciones de acudir al Mundial de Rusia con Uruguay.

La importancia de Rolan en el Málaga es capital. De hecho, pese a haber estado ausente en 12 de los 23 partidos de Liga, el uruguayo sigue siendo el máximo goleador blanquiazul con tres tantos, los mismos que suma su compatriota Chory Castro.

«Llevamos pocos goles, pero no se ha terminado la Liga, seguimos creyendo en la salvación. Si se sigue con esta actitud, se puede conseguir», dijo sobre el déficit goleador del equipo.

Así, si el tendón de Aquiles y los diferentes problemas musculares que ha tenido durante el curso le dan tregua, Rolan puede convertirse en el refuerzo invernal más importante del Málaga. Y es que, José González considera que el delantero es un jugador «especial» y con unas características únicas dentro de la plantilla.

Por lo tanto, si sigue su evolución y mejora su condición física, pronto formará dupla en ataque con Brown Ideye, dos jugadores que deben aportar dinamita al ataque blanquiazul.