González: "Debemos demostrar más que el rival por la necesidad que tenemos"

José González ya mira al partido con el Valencia de este sábado (20.45 horas) con energías y sensaciones renovadas. El técnico malaguista espera conseguir el triunfo y para ello ha repasado la actualidad malaguista en la comparecencia previa al choque. El entrenador asegura que están motivados e ilusionados y que espera un gol para cambiar la dinámica.

¿Es otra final para el Málaga? "Comenzamos todas las ruedas de prensa igual, espero que mañana cambiemos el discurso. Otra final, determinante para nuestra situación. El equipo entrena muy bien, está creyendo, se nota el buen ambiente, hay profesionalidad. En algunos casos parecía que había algún jugador que no estaba a la altura pero no es el caso. El Valencia es un gran equipo, que sabe jugar de diferentes formas. Estamos motivados contra un rival importante y de la manera más adecuada. Estamos ilusionados".

El planteamiento no variará demasiado contra el Valencia. "Contra el Atlético lo intentamos pero nos dieron un golpe nada más empezar. Tenemos que ganar y el Valencia viene al campo del colista a ganar. Plantearemos un partido que no sea abierto y variar las opciones para ganar el partido. No vamos a alterar lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Deseo más acierto y fortuna. Es determinante para salir de esta situación tener fortuna, acierto, trabajo, intensidad y sobre todo fortuna".

José González explicó la derrota con el Atlético, una semana después. "Fue por culpa de un exceso de ganas. Fue un futbolista nuestro a disputar una zona que estaba otro compañero, mala fortuna. Lo normal es que se fuera fuera el disparo o al portero. Creo que esas son las cosas que tienen que ocurrir porque las busques. Pero hay que trabajarlo para que pueda surgir".

El técnico espera un buen Valencia. "Las derrotas hay que tenerlas en cuenta con quien las tienes. El Valencia ha tenido derrotas entendibles. No creo que tenga un bajón en su juego, en su forma de comportarse. Ha tenido lesiones. Espero un Valencia que tendrá bajas pero competitivo. Con el sello del entrenador. Yo lo admiro a Marcelino, lleva años haciendo las cosas bien. Vamos a intentar hacerle daño donde podamos hacerlo".

El míster también explicó la convocatoria. "Isaac está en un trabajo específico, pero lleva mucho tiempo sin entrenar. Su virtud es la velocidad y tiene que trabajar. No está excesivamente alto de peso, es más masa muscular. Está trabajando bien, por la tarde también. Es digno de admirar su implicación. Torres es una suerte volver a contar con él. Samu tiene una infección en el dedo y no está disponible".

Las Palmas venció al Valencia y cambió su rumbo, ¿podrá el Málaga hacer lo mismo? "Las Palmas tuvo dosis de fortuna necesaria con el Valencia. Se encontró 2-1 ganando cuando debería ir 0-2. A ellos le sirvió para crecer y resurgir. Nos falta dos victorias... Necesitamos la primera y pasa por mañana. Necesitamos más que quien esté enfrente. Y eso se debe mostrar en el terreno de juego. El otro día no se dio porque estaba el rival. Hay que valorar lo que se hizo. El Atlético pareció peor de lo que es. Nos falta fortuna para conseguir los puntos. Al aficionado lo entiendo, lleva todo el año golpeado".

José González ya lleva un mes al frente del equipo y su mano, según él, ya se hace notar. "Han cambiado jugadores, ha llegado gente con ilusión, gente que llega en busca de minutos. Pienso que hemos dado una imagen bastante buena. Si diéramos esta imagen en la jornada 4 diríamos que estamos en el cambio correcto, pero ahora... A mi no me vas a ver decaer. Cada partido es una historia. Sin ir más lejos un malagueño ha conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos de Inviernos. Aquí tenemos que seguir trabajando".

El gol sigue siendo la asignatura pendiente del equipo. "Necesitamos el gol que te abra los partidos, que el otro equipo se desarme... Los rivales también... El atlético es muy difícil. El Valencia es muy ofensivo, se protege pero se le puede acceder. Es posible que hagamos goles. Ojalá no me piten los bloqueos".

El entrenador del Málaga reiteró que no van a bajar los brazos. "El que piense eso... Nadie va a pensar eso. A mí me lo demuestran entrenando. Los datos físicos los cuantificamos cada día. Somos profesionales. Todo se ve de otra manera cuando se generan victorias. Los profesionales se enfadan por perder. El otro día incluso se enfadaron en un partido de entrenamiento".

Por último, aseguró no darle importancia a las bajas del rival. "Todas las bajas son importante. Pero no va a alterar el comportamiento de un gran equipo la baja de un jugador".