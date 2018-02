José González: "Íbamos 2-0"

Tremendamente decaído y muy duro con la actuación arbitral, el entrenador del Málaga, José González, pidió que se hicieran todos los análisis del postpartido pensando que el Málaga iba ganándole 2-0 al Valencia, en alusión al gol anulado de forma injusta a Diego González en el minuto 56 de partido. El gaditano habló largo y tendido sobre la actuación del árbitro canario Trujillo Suárez. "En el minuto 60 iba 2-0 ganando. A partir de ahí, podemos hacer todas las valoraciones. En el minuto 60, el Málaga le ganaba al tercero de la Liga, que no había hecho ocasiones. A partir de ahí, se pueden hacer todos los análisis que queramos. Nos llevaban 30 puntos y el último estaba superando al gallito", arrancó José González.

"El penalti es claro. El gol anulado no lo he visto. El linier no levanta el banderín. Si se ven cosas que no han ocurrido, yo me puedo equivocar que no he visto algo que ha ocurrido. Ver algo que no ha ocurrido es muy difícil, porque es imposible. Y por eso me duele más. Ha sido una derrota de las más duras. Pienso que le hemos ganado el partido al Valencia. Soy respetuoso. Me callé el fuera de juego de Calleri, en la línea de balón en el gol de Halilovic en Las Palmas, por eso Roberto no se tira. Me callé la boca con los fueras de juego de Eibar. Íbamos ganando 2-0", prosiguió el técnico.

González siguió hablando de la actuación del colegiado. "No creo que alguien lo quiera hacer mal. Pero me cuesta entender que vea algo que no sucede. Muchas faltas, no saca tarjetas€ No sé, no creo que nos merezcamos esto. Estaba viendo el ambiente de La Rosaleda y pensaba que se ganaba, que íbamos para arriba, que era moral para ir a Bilbao. Ahora me encuentro un lesionado, a un central expulsado... Luego han ocurrido cosas. Hemos intentado defender la banda de Gayá, buscando variantes con los cambios. Pero todo eso... No me han tirado a puerta, un gran equipo, como era el Atlético de Madrid. No han sido superiores a nosotros. Estamos cerca de la victoria. Hoy ya no es la suerte. Todos los entrenadores que pasan me dicen que merecemos más. Es un palo muy duro", dijo González, sobre las dos últimas derrotas en La Rosaleda, ante Atlético de Madrid (0-1) y ésta del Valencia, que remontó y acabó ganando 1-2.

El entrenador continuó con su mismo discurso cuando fue cuestionado si el culpable de la derrota era el colegiado del partido. "Iba 2-0, levantarme un 2-0... No creo que me metieran tres goles. El equipo ha tenido miedo a ganar cuando se vio sólo con el 1-0. Y ha reculado en exceso y nos han tocado más, más profundidad. Con el 2-0 no hubiera pasado eso. El futbolista estaba disfrutando. Y nos entraron los miedos. El árbitro se ha equivocado en una situación determinante. El fútbol al final son goles. Y hemos metido dos goles al tercer clasificado. Somos los más malos de la Liga e íbamos 2-0. Para nosotros ir ganando 2-0 era fantástico. Era un chute, todo el mundo creyendo en que se puede. Esto cambia radicalmente la situación".

No pudo hablar con el colegiado, el canario Trujillo Suárez, pero tampoco le apetecía demasiado. "Cuando él se entere de que se ha equivocado será el primero que se arrepienta. ¿Qué le voy a decir? ¿Que lo siento porque nos ha jodido? Seguro que él está jodido", apostilló.