Marcelino: "No vi la jugada de la falta previa al gol anulado"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, explicó que no vio la jugada del gol anulado y narró la secuencia, tal y como la vivió a ras de césped. "Es una falta que nos lanzan y veo una disputa, veo a jugadores por el suelo, no sé de qué equipo. A partir de ahí se pita y en la segunda acción se mete gol. Es imposible verlo. No se ve. Tampoco el penalti lo vi. En líneas generales, el arbitraje en España, es bueno. Errores siempre va a haber. En la mayoría de los casos, repartidos. Tenemos un buen nivel", dijo el entrenador.

También dio su visión sobre el partido que su equipo acabó ganando 1-2 al Málaga. "Empezamos bien el partido, bastante bien. Tuvimos 20 minutos donde dominamos al rival. Nos vuelve a suceder que en un córner nos meten un gol. Era su primera acción de peligro. Un gol con un pie en un córner. Una acción evitable. A partir de ahí se nos puso muy difícil el partido. En el segundo tiempo generamos poco hasta el tramo final. El Málaga desde que ha llegado José González ha mejorado en la faceta defensiva y sabíamos que nos iba a costar. Logramos meter un gol de córner y al rival no le valía el empate y se abrió el partido y llegó el penalti. Logramos un victoria muy importante", comentó.

Se le cuestionó por la mala racha que vive el Valencia en los últimos encuentros, a pesar de que va tercero en la Liga, algo que Marcelino explicó no comprender. "Todos los goles valen. Hay rachas. Nos preocupa que nos rematen fácil a balón parado. Creo que el gol del Levante como éste, en córners con el pie. Es más fácil ganar una acción por arriba. Hay que trabajar para mejorar esa faceta. Ha sido un partido muy cerrado. El Málaga tampoco nos ha hecho muchas acciones de gol. El campo estaba tan seco y perjudica la fluidez y el desborde, y nos perjudicó los dos equipos. Me preocuparía si fuera el 12. Llevamos 46 puntos y vamos terceros. Creo que la temporada del Valencia, primero no lo pensábamos casi nadie. O nadie, yo el primero. Y sólo puedo estar orgulloso. El juego a veces es mejor y otras peor. Nadie gana fácil. La mayoría de partidos se van para uno u otro lado en los detalles. El Málaga se jugaba estar en la categoría. Hemos remontado un resultado. Estoy tremendamente orgulloso de los futbolistas y de lo que están haciendo. Estamos en una muy buena dinámica", finalizó.