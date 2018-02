La soledad de José González

El ruido se había alejado ya de La Rosaleda. El subidón por 1-0 y ese gol anulado que era el 2-0 habían dado paso a la más absoluta de las miserias futbolísticas, con dos goles en cinco minutos del Valencia, que remontaron el tanto inicial de Brown Ideye. Y José González, el entrenador del Málaga CF, vivió su momento más duro. El trago más amargo.

Llegó justo al comienzo de la segunda vuelta liguera. Y en cinco partidos, José sólo ha podido sumar dos empates, a las que debe unir tres derrotas. Dos puntos de 15 posibles. Imposible salir del pozo de la clasificación con ese ridículo bagaje.

Consciente de todo, y golpeado por la frustración de una derrota que el Málaga no mereció y de la que él responsabilizó al árbitro del partido, el canario Trujillo Suárez, el entrenador gaditano salió solo a pasear, a calmar los demonios y apretar con fuerza los dientes sobre el césped de La Rosaleda, ya mudo, antes de comparecer ante los medios de comunicación en la sala de prensa.

El entrenador del Málaga pasó cinco minutos, a solas con su pensamiento, frente a su banquillo. El mismo en el que había sufrido durante 90 minutos. Donde se había ilusionado con ese anulado 2-0 y donde después vio con frustración cómo el Valencia le remontaba y se ponía 1-2.

"Hay que trabajar, trabajar, y trabajar. Se está trabajando bien. No creo que ningún aficionado del Málaga esté descontento con el equipo tras los dos últimos partidos. El equipo tiene alma, espíritu. Hemos jugado con el Atlético y el Valencia. Estamos mejorando. Ha sido un palo muy duro. El colmo de los colmos ha sido la última de Roberto, ha sido el remate final", se lamentaba González.

Y reiteró su enfado por la jugada del gol anulado. "Ver algo que no ha ocurrido es muy difícil, porque es imposible. Y por eso me duele más. Nos toca levantar el ánimo pensar que se puede hacer la machada. El equipo compite lo mejor posible. Por "h" o por "b" no llega ese triunfo".

La frustración salen por la boca de José González. El hombre que vino a salvar al equipo tras la nefasta primera vuelta del Málaga CF con Miguel González del Campo "Míchel". Pero el entrenador gaditano, tras cinco partidos, sólo suma dos puntos. Y el Málaga sigue último. Cada vez más hundido. Y, tras el palo, el durísimo palo, de la remontada del Valencia.