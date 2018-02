El último tren de la esperanza

González convoca a 19 jugadores, recupera a Torres tras cuatro meses ausente y pierde a Samuel por lesión

En el fútbol nunca digas nunca. Y por eso hoy, pese a los numerosos batacazos que este Málaga se ha pegado a lo largo de la temporada, el malaguismo aún tiene un pequeño halo de esperanza en que todo salga bien, en que al fin José González toque la tecla adecuada, en que Ideye se destape como un goleador insaciable, en que Lestienne ponga patas arriba La Rosaleda en su estreno y en que Roberto no tenga que recoger ni una sola vez el balón de su portería. Hoy el malaguista de a pie ya ha superado la derrota contra el Atlético de hace una semana, se ha levantado e incluso se ilusiona con ganar, y con remontar e incluso con salvarse. Una realidad más propia de una película de ficción, pero que podría tomar algo de cuerpo si gana esta noche al Valencia, el tercer clasificado de la Liga.

Cualquier resultado que no sea ganar, puede ser una invitación casi definitiva para la Segunda División. Porque los rivales, que cada vez son menos, no fallarán mucho más y las ocasiones pasan por delante del Málaga como los trenes en un andén. No se sube a ninguno ni tampoco hace ademán de detenerlos.

Pero hoy es un nuevo partido con bríos renovados. Los contadores, aunque sea complejo, hay que ponerlos a cero de nuevo. Y con todo ello hay que intentar conseguir primero pequeñas cotas para lograr el objetivo mayúsculo. La primera cima que el Málaga tiene que conquistar es la de marcar un gol. Los de José González llevan desde Ipurúa sin ver puerta, desde hace cuatro jornadas, desde hace 344 minutos. Pero es que no marca en casa desde el pasado 19 de noviembre, desde hace tres meses.

Si consigue marcar, el objetivo de ganar estará más cerca, aunque seguirá siendo complejo.

No es el Valencia como el Atlético de Madrid, ya que los valencianistas ofrecen más facilidades al rival a la hora de defender. Pero también tienen dinamita arriba. Cuentan con el jugador revelación del curso, Gonçalo Guedes, y también con una delantera que vuelve a marcar con Mina, Zaza y hasta Vietto.

No estará en los che Kondogbia. Una baja sensible como escudero de Parejo, pero que suplirán con Coquelin. Atrás, Garay se quedó en casa y Paulista llega tocado. Puede ser la oportunidad del Málaga CF para acabar con su sequía de una vez por todas, aunque poner en liza el triunfo contra el tercero de la clasificación parece otro cantar.

En cualquier caso, el Málaga se juega más que nadie y así lo debe de exponer el equipo de José González desde el primer minuto. Para ello, el técnico gaditano podría hacer cambios en el once. Lo que ha tocado hasta ahora no ha funcionado y ayer de deshizo en elogios hacia Maxime Lestienne, el único jugador que aún no ha debutado. El belga podría salir de inicio tras el flojo papel de Chory y tras quedarse fuera Success.

El estado físico de Recio y Ricca, las dudas con Adrián, la mejoría de Bueno o el buen papel de Lacen el pasado sábado pueden motivar cambios en el once. En cualquier caso, González ha recuperado a Torres, que vuelve tras cuatro meses en el dique seco, pero pierde a Samu García por una infección en el pie. Toca esperar.