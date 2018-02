"Me dio coraje y rabia ver el dolor de los aficionados tras la derrota"

El zaguero se ha convertido en un ´parche´ muy útil para la zaga blanquiazul, donde cada vez que sale cumple. Contra el Valencia volvió al lateral izquierdo y marcó un gol que debió subir al marcador. No fue así y su cabreo era palpable

Ni el Málaga está teniendo fortuna ni le están dejando sacar la cabeza. Por unos o por otros, el conjunto blanquiazul está anclado en la última posición y Diego González, uno de los protagonistas del pasado sábado ya que marcó el gol anulado por Trujillo Suárez, fue de los más afectados. El gaditano lamentó su suerte y también cómo está sufriendo el malaguismo. Una situación compleja y un futuro más difícil.

Derrota cruel...

Ha sido complicado para todo el equipo. Después de realizar un trabajo considerable y de haber planteado el partido tal y como nos lo dijo el entrenador, es duro que en tan pocos minutos te metan dos goles.

¿Qué se le dice al colegiado? Porque ha sido decisivo...

En un partido siempre hay un porcentaje de error, pero a mí no me gusta hablar de eso. A veces nos quitarán, a veces nos sumarán, pero lo principal es que hay que seguir. Mientras se pueda, hay que seguir.

¿Cómo está el vestuario tras la derrota con el Valencia?

Después de una derrota siempre está dolido, está claro. Siempre que las matemáticas sean posibles, y las fuerzas y las ganas nos empujen, siempre debemos luchar por ello. No debemos arrojar la toalla.

Va a costar trabajo poder salir de esta situación...

Trabajo van a costar todos los partidos vayamos en el puesto que vayamos. Aún quedan partidos y matemáticas por delante. Así que a seguir luchando y trabajando.

Reconoció José González en sala de prensa que el partido debió ir 2-0 tras el gol anulado que era legal... ¿Dolidos?

Cada vez que encajas un gol pues obviamente duele a la parte de atrás y al equipo entero. Y más después de ir ganando durante gran parte del partido. No te lo esperas en esos minutos. Pero es parte del fútbol y nos fuimos muy dolidos a casa tras el trabajo hecho.

¿Queda tiempo para reaccionar?

Yo, particularmente, creo que sí. Y el equipo piensa que también. No vamos a dar nada por vencido y vamos a seguir trabajando duro. Los resultados llegarán o no, pero nosotros lo vamos a poner todo en el día a día.

Y encima las lesiones y las sanciones no respetan...

Bueno, el fútbol es normal que a veces haya lesiones y expulsiones. Es algo con lo que tenemos que contar pero también tenemos plantilla para solucionarlo.

Cuando le anularon el gol, ¿se lo creía?

A mí, particularmente me da mucho coraje. Un 2-0 nos habría dado mucha tranquilidad. Casi prácticamente habríamos cerrado el partido. Obviamente, si lo metes ves las cosas de otra forma.

¿Cuando le llegó el balón, vio lo que pasó anteriormente?

Yo no veo nada. Mis compañeros me han dicho que el árbitro está un poco riguroso pero que ellos no vieron falta. Yo lo tendré que ver en casa tranquilamente porque en la previa no lo veo.

¿Se puede hacer largo el final de Liga?

Mientras nos comprometamos con nuestro trabajo y sigamos luchando tenemos que seguir y ya está, es la línea. A veces se darán los resultados y otras, no. Pero tenemos que seguir y creer.

¿Mentalmente cómo están?

A pesar de los resultados, ves al equipo en el día a día y sigue creyendo. Nadie ha bajado los brazos todavía. Todos sabemos lo que tenemos que hacer.

¿Cuando ve que La Rosaleda está tan enchufada y llega el mazazo, qué se le pasa por la cabeza?

Pues me da bastante coraje y rabia el dolor de todos los aficionados y del equipo. Todos estamos sufriendo esto. Todos.

¿Ha sido la derrota más dura del año?

Cada derrota nos duele bastante. Cada partido está más próximo€ Cada vez quedan menos partidos, pero cada derrota nos duele mucho.