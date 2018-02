En-Nesyri, optimista: "Sé con claridad que vamos a sacar esto adelante"

La corriente optimista que recorrió al malaguismo desde el pasado sábado tomó forma ayer con varios mensajes de ánimo en las redes sociales. Uno de los más destacados fue el de En-Nesyri. «Esto es para todo el malaguismo y para todo aficionado del buen fútbol, después de lo ocurrido en el partido anterior solo quiero pedir fe y esperanza en este equipo que de peores situaciones ha salido el Málaga CF y aun siendo lo joven que soy y lo que me queda por aprender en este mundo del fútbol, sé con claridad que esto se va sacar adelante y saldremos de esta situación, y solo pido tiempo y ganas, para que no decaiga la ilusión en estos colores en el próximo partido nos dejaremos la piel en el campo y poco a poco y con vuestra ayuda salvaremos el equipo quedan partidos y lo último que se pierde es la esperanza, aquí no se rinde nadie!!! #vamosmalaga #vamosequipo».