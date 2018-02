Adriana: "Este gol sirve para que se hable del Málaga CF y del fútbol femenino"

Adriana Martín, jugadora del Málaga CF Femenino, está gratamente sorprendida debido a la gran repercusión que ha tenido en el mundo del fútbol el golazo que consiguió el pasado domingo ante el San Miguel, a los cinco segundos de partido y desde el centro del campo nada más sacar arrancar el partido.

La delantera turolense ha hecho historia y ha puesto en el mapa, con su obra de arte, a la sección femenina del Málaga CF, que aspira al ascenso a la máxima categoría después de estar culminando una temporada espectacular.

«Al final aparece mi nombre, pero también es el Málaga CF Femenino el que se lleva el reconocimiento y estoy muy contenta por ello. Llevamos muchos meses trabajando y ahí está ese reconocimiento, que la gente sepa de nosotras, que vea lo que estamos haciendo y que este club tiene cosas magníficas, entre ellas que el equipo femenino tenga la posibilidad de subir a Primera División. Vamos a pelear hasta el último momento por conseguirlo y ojalá nos llevemos esa alegría y devolvamos al club a donde se merece, que es de Primera», dijo Adriana a La Opinión de Málaga.

La jugadora, de 31 años, que precisamente no es novata en esto del fútbol y ya cuenta con un currículum extenso y exitoso, se ha visto abrumada después del gran revuelo que se ha montado con el espectacular gol conseguido que ha dado la vuelta al mundo. «Sigo sorprendida. Ha pasado ya un día y no paro de recibir mensajes y felicitaciones, cada vez que abro Twitter tiemblo. Estoy súper agradecida y feliz por mis compañeras, porque parece que yo he sido la que he marcado el gol pero es un trabajo de todo el equipo, estoy súper feliz por ellas», reconoció.

Adriana, en todo caso, explica que intentar marcar desde tan lejos y nada más comenzar el partido no fue nada ensayado, sino una reacción espontanea al ver a la portera rival adelantada. «Para nada, no lo teníamos nada pensado, de hecho la jugada era otra. En principio yo no iba a participar en el saque de inicio, era Sheila la que iba a dar el primer pase. Pero sí es cierto que Sheila y yo casi con mirarnos nos entendemos, son muchos años ya jugando juntas y vimos la portera adelantada, le dije que no tocara el balón y pudimos ejecutarlo de la mejor forma posible».

Aunque también reconoce que es algo que suele probar alguna vez durante los entrenamientos, aunque a su entrenador, Antonio Contreras, no le guste demasiado. «Sí, sí, más de una vez me ha tocado hacer flexiones porque el entrenador es de los que piensa que si tiras a puerta y va fuera te toca hacer 10 flexiones. Pero bueno, tenga la suerte de confiar en mí, en el golpeo que tengo. Unas veces salen mejor y otras peor, en este caso salió a la perfección».

Lleva 32 goles, es la referente del equipo y solo tiene un objetivo entre ceja y ceja: el ascenso. «Primero tenemos que ganar la Liga, es el objetivo. Tenemos que mentalizarnos que de aquí al final cada partido va a ser una final. Habrá partidos más fáciles que otros, pero también tenemos que visitar campos complicados. Después de eso tenemos que ver el sorteo que nos toca, pero te mentiría si te dijera que no soñamos con el ascenso y que estamos muy ilusionadas».