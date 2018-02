"Espero que el equipo no se rinda, puedo dar fe de que no hay que hacerlo", comenta a este diario.

Lo que para unos es un simple ritual cada jornada o para otros es un espectáculo más al que acudir durante el fin de semana, para Juan Antonio Zamora Rojas es media vida. Este joven malagueño de 25 años, de Ronda, ha protagonizado uno de los vídeos virales del malaguismo en los últimos días con su historia cargada de superación ante las adversidades. Una demostración, como asegura el propio protagonista, de que «nunca hay que rendirse».



Juan Antonio fue «cazado» el pasado sábado en el estadio de La Rosaleda por las cámaras de Movistar +. En el programa 'El Días Después' se emitió un reportaje sobre cómo vive cada partido cada vez que acude a Martiricos. Y su malaguismo ha sido una demostración de amor hacia los colores blanquiazules.



Y es que Juan Antonio es invidente. Un problema visual de nacimiento que sin embargo no le ha impedido vivir y experimentar la emoción del fútbol. Nació hace 25 años de manera prematura y sufrió una hemorragia cerebral que le provocó la ceguera. Su historia, lejos de quedarse aparcada, ha sido de superación y el Málaga CF tiene buena culpa de ello. «El fútbol ha sido mi vía de escape», afirma este rondeño mientras atiende la llamada de La Opinión.



Desde los siete años le apasiona el fútbol, aunque no pueda saber el color que tiene un balón ni tampoco haya podido ver nunca la cara de un jugador. La radio han sido sus ojos y con ella ha conseguido jugar y ganar cientos de partidos. También su familia, aunque asegura que esa opción ha sido más compleja. «En mi casa a nadie le gusta el fútbol. Ellos van por mí al estadio. Ellos disfrutan viéndome a mí», dice sonriendo a sabiendas del esfuerzo que hacen por él. «Llevo tres años de abonado, pero por circunstancias no me pude abonar antes», explica Juan Antonio, que argumenta los obstáculos que tiene que sortear cada vez que juega el Málaga en La Rosaleda.



«El primer año iba y venía en autobús desde Ronda. Me gastaba 20 euros todos los partidos, pero no importa. Me quedaba en casa de un familiar a dormir por los horarios. Ahora acudo con mi madre o mi hermano», argumenta orgulloso.



Pero además, Juan Antonio no sólo escucha los partidos por la radio, a los compañeros de la Cadena Ser Málaga, sino que también le apasiona retransmitirlos. «Lo voy escuchando y lo voy comentando a un grupo de WhatsApp a mis amigos. A ellos les gusta cómo lo hago. El otro día me quedé sin batería y le pedí a un aficionado que me lo fuera contando. Luego ya me pusieron la radio», explica.



Juan Antonio también sueña con seguir «viendo» al Málaga en Primera y no es ajeno a la situación que vive el equipo. «Esto no viene de ahora. Nadie espera que descendamos y necesitamos sobre todo una victoria para salir de ahí abajo. Son sólo siete puntos. El Levante está fatal, Las Palmas también. Sólo espero que no se rindan. Son diez años en Primera y no se pueden tirar por la borda. Uno no se puede rendir tan fácil, puedo dar fe de que no hay que hacerlo», señala Juan Antonio que sueña con poder transmitirle a los propios jugadores su experiencia y su energía. «Estaría encantado de poder charlar con ellos, entre todos podemos ayudar», dice este malaguista que lucha contra las adversidades.



Althani se descubre ante Juan Antonio

El presidente del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, puso este martes un mensaje en las redes sociales en el que quiso destacar la presencia de Juan Antonio en La Rosaleda y su apoyo al equipo. "No hace falta ver, hace falta ponerle pasión. Juan Antonio, sintiendo el fútbol", comentaba Al Thani en su Twitter.Por otra parte, según fuentes consultadas por este diario, el club se ha contacto con este aficionado de manera personal y tiene pensado hacer algún tipo de acto para agradecer su malaguismo y su ejemplo de superación.