Los señalados de González

Cinco partidos con José González al frente del equipo dan para mucho, para conocer las filias y también las fobias del técnico gaditano en el banquillo blanquiazul. Y tras 450 minutos de juego, al entrenador malaguista ya se le conoce su ´librillo´. El míster apuesta por un juego bastante diferente al de Míchel, más defensivo, de más físico y también más vertical. Quiere transiciones rápidas y apuesta por un juego directo. Y en ese ideario no entran todos los perfiles de jugadores con los que contaba y sigue contando la plantilla malaguista.

Si bien es cierto que no es una cuestión sólo futbolística, las convocatorias del míster han dejado señalados a varios componentes del Málaga CF. Jugadores en los que ha perdido la confianza José González y que todo hace indicar que costará en recuperarla, salvo lesiones o sanciones.

Son hasta cuatro jugadores que estaban llamados a tener un papel importante en el equipo al principio de curso pero que ya no entran ni en las convocatorias. Los más llamativos son los de Borja Bastón y Juanpi, que por la calidad que atesoran deberían ser primeros espadas del equipo. Pero una mala temporada y la falta de confianza del míster en ellos, además de lo que podrían aportar a la forma de jugar actual les ha condenado al ostracismo.

El delantero madrileño suma tres jornadas sin entrar en la lista de 18 convocados. Y eso que comenzó jugando con la llegada de González. Disputó 30 minutos en Eibar y salió de titular contra el Girona. Ninguno de los dos partidos convenció y la llegada de Ideye le ha mandado a un segundísimo plano. Incluso En-Nesyri le ha adelantado en la rotación.

Juanpi ha tenido menos oportunidades. Sólo jugó 4 minutos en Las Palmas a las órdenes de González, pero también lleva dos jornadas fuera de la lista. Lleva mucho tiempo sin tener continuidad en el equipo.

Kuzmanovic y Rolón son dos de los señalados por el mercado invernal. Ambos han visto cómo Iturra y Lacen les han adelantado. No han dado el nivel en la primera parte del curso y ahora ya no entran en los planes, salvo sanciones. El serbio jugó seis minutos en Ipurúa, fue expulsado, y desde entonces no ha vuelto a jugar.

El argentino fue convocado contra el Girona, pero lleva sin jugar ni un minuto desde el día del Deportivo, hace tres meses.



Menos protagonismo

Hay jugadores que han perdido protagonismo en las últimas fechas, pero que no llegan a estar «olvidados» como los cuatro jugadores antes citados. Son el caso de Adrián, Keko o Bueno. Han tenido oportunidades, han jugado y han dado un paso atrás en su puesta en escena.

Adrián no jugó el pasado sábado de titular y todo hace indicar que el cambio al 4-4-2 puro de González, con dos delanteros, le complica su participación de inicio. Ahora su rol se podría enfocar a luchar con Recio por un puesto o a salir en la segunda mitad.

Bueno no ha tenido demasiadas opciones. Jugó 20 minutos en Las Palmas, a buen nivel, pero sus prestaciones no parecen casar con el juego de González,que busca más físico en ese puesto.

Y Keko ya dejó paso a Lestienne la jornada pasada. Ahora arrastra molestias, pero su puesta en escena del pasado sábado le puede hacer pasar factura en el futuro.

En suspense queda aún el rol de Peñaranda -lesionado casi desde que llegó González-, Samu -que tampoco está teniendo el protagonismo esperado- y Success, que lleva a cabo una preparación especial para ponerse a tono.

Esta semana, con tres partidos en siete días, podría ser una nueva oportunidad para que se reenganchen los «olvidados» y demuestren su valía. Aunque José González ya ha demostrado tener una columna vertebral muy definida y dada a pocos cambios.