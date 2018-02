José González: "La permanencia se está poniendo barata"

José González, entrenador del Málaga CF, ha reconocido en rueda de prensa que conseguir la permanencia en Primera División esta temporada "se está poniendo barata" por los continuos malos resultados de los cuatro equipos del fondo de la tabla, donde se encuentra el conjunto blanquiazul como colista. "La permanencia se está poniendo barata. En condiciones normales estaríamos muertos con 13 puntos. Se han dado circunstancias, como la que me pasó en Granada que me sobró incluso una jornada. Hay que pensar en positivo y en que se puede. No todos los rivales que vengan van a ser el segundo y el tercero", ha dicho en rueda de prensa.

Así, el gaditano ha analizado una semana muy importante para el devenir del equipo, donde acumula tres partidos con la necesidad de sumar de tres en tres. "Son tres partidos, nueve puntos, un tercio de lo que queda, pero lo afrontamos pensando sólo en el primer partido, no pensamos en rotaciones, vamos con mentalidad ganadora, nos jugamos muchísimo. Tenemos que ofrecer algo a la afición para que crea en nosotros, si ganamos en San Mamés la gente se volcaría más el miércoles contra el Sevilla, la gente para nosotros es muy importante. Tenemos que sacar adelante el partido, estamos creciendo pero no llega la victoria tan necesitada".

En todo caso, el técnico del Málaga no cree que al Athletic Club le afecte el haber jugado eliminatoria de Europa League dos días antes del choque. "Nunca se sabe, ellos harán cambios porque llevan varios partidos en poco tiempo, nosotros tenemos bajas y no hablamos de ello, hablamos de altas, vamos a meter gente nueva que tiene ilusión, ellos pueden notar que han jugado hace 48 horas, esperemos que sí y que demos la medida".

Sobre el rival, José considera que su situación en la tabla es engañosa y responde a la cantidad de partidos duros que ha tenido en la primera vuelta en San Mamés, pero prefiere centrarse en su equipo. "Ellos han tenido un calendario que no les permite sumar muchos puntos de local y a eso le añades las jornadas europeas... en la segunda vuelta harán más puntos. Tenemos que pensar en nosotros, en dar un paso más y manifestarnos. Estamos desosos, tenemos que salir con la mentalidad de Eibar, no la de Las Palmas, nosotros contamos con el apoyo de la necesidad, ellos con la de su público. Están pensando que llega el colista y en el entorno del equipo que son tres puntos sencillos, aunque no el equipo. La afición del Athletic es única, está siempre con el equipo en todos los sentidos".

Así, el preparador malaguista considera que la autoestima de su equipo vuelve a estar alta pese a los malos resultados. "No estamos teniendo lo que nos merecemos, ninguno de los rivales han sido mejores que nosotros. En el primer momento el no ganar te machaca, tenemos angustia, pero luego siempre buscas un punto de apoyo, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, el esfuerzo y el trabajo traen resultados, no nos falta eso, ni unión. Este equipo no da síntomas de estar muerto, nadie tiene esa sensación, el equipo transmite que puede salir de ahí. Nuestro estado de ánimo no puede depender de que el árbitro te pite falta y te anule un gol".

Además, ha destacado la dificultad que ha tenido a la hora de confeccionar la convocatoria debido a la competencia interna en la plantilla. "La convocatoria ha sido muy difícil, de verdad. Lo normal es que haya jugadores que se hayan desenganchado, me siento incómodo por haber dejado fuera a muchos jugadores. Por las características del partido creo que Success puede aportar. Hay gente que en la adversidad está dando un paso al frente, la gente tiene ganas de trabajar y estar con el equipo".

Por último, ha valorado los cambios obligados que va a tener que introducir en la línea de defensiva por la sanción a Ignasi Miquel. "Confio mucho en ellos, quieren aportar, tienen ganas. Esperemos que hagan un partido a la altura de sus compañeros, Miguel Torres lleva padeciendo mucho, es el primero que siente el escudo. Ojalá lo hagan bien porque se lo merecen".