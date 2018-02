José González: "Ha habido un error en cuanto a quién lanzaba el penalti"

El técnico malaguista, José González, reconoció tras la finalización del duelo en Bilbao que en la elección del lanzador del penalti interceptado por Kepa "ha habido un error". No fue más allá, aunque posteriormente respaldó al joven internacional marroquí.

Acerca de Youssef En-Nesyri, manifestó respecto a su expulsión que seguro "que el fubolista sabe que se ha equivocado". Pero al mismo tiempo remarcó que había sido el autor del único tanto visitante: "Con 20 años ha hecho un partidazo. Los chavales se equivocan, a veces perjudicando".

Sobre el penalti detenido por el meta local abundó: "No me gusta señalar a nadie. No es el momento de hacerlo. Es momento de crecer unidos. Lo importante es la intensidad, el carácter de este grupo. Ha habido un error que nos quedamos nosotros. No voy a decir nada, así que ya puedes imaginar lo ocurrido".

González quiso insistir en que hay un nuevo encuentro este próximo miércoles y en que es hora de mirar hacia que el conjunto malaguista aún está vivo. Recordó que en el milagro de hace dos campañas en el banquillo del Granada aún había menos margen de maniobra y la distancia respecto a los puestos de salvación también era significativa.

Asimismo expresó que el fútbol cada semana le debe algo a su escuadra. Y como prueba, cómo la afición de la Catedral había despedido con pitos a sus jugadores. "No creo que nadie de Bilbao piense que somos el colista con 13 puntos. De hecho, el mejor jugador del conjunto rival ha sido el portero. El resultado no se lo merece este equipo".

Sí que reconoció que la media hora posterior al único gol malaguista ha sido de las peores de su periplo como técnico blanquiazul. "Hemos hecho mal muchas cuestiones tácticas que hasta el momento habíamos resuelto. Pero en el vestuario les he explicado que hay dos posturas, ver en la segunda parte a un colista que puede bajar los brazos en una situación angustiosa o mostrarnos como somos, un equipo verdaderamente vivo", relató.

José González confía en que sus pupilos obtengan pronto "ese punto de fortuna necesaria" para conseguir más goles, porque cada vez considera que van creciendo más en ocasiones. "No voy a bajar los brazos y no voy a permitir que nadie los baje, aunque entiendo al aficionado y al periodista, por supuesto", sentenció.