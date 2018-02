En-Nesyri entona el "mea culpa"

Youssef En-Nesyri, delantero del Málaga CF, quiso disculparse con la afición, compañeros y cuerpo técnico tras su actuación del domingo en San Mamés contra el Athletic Club, donde a pesar de marcar un gol y cuajar un gran partido, fue empañado por fallar un penalti cuando él no era el lanzador y posteriormente ser expulsado por una acción que pudo evitar.

Así, el canterano del Málaga, ya de madrugada, quiso entonar el mea culpa, reconoció su error y así lo quiso hacer público a través de su perfil oficial de Instagram. "Pido perdón a toda la afición malaguista, a mis compañeros y al cuerpo técnico por lo sucedido. Lo estaba dando todo durante el partido para ayudar al equipo, pero hoy fue de esos días en los que no te salen bien las cosas a pesar del esfuerzo. Estoy muy dolido por la derrota y por no poder estar con el equipo el miércoles para seguir luchando y sudando esa camiseta",escribió el marroquí acompañado de una foto donde veía la tarjeta roja a manos del canario Hernández Hernández.

El atacante malaguista, vital en los esquemas de José González en estos últimos partidos, no estará ante el Sevilla para cumplir un partido de sanción, pero le honra reconocer que se ha equivocado. Y es que, además de la expulsión donde pecó de novato en una acción ante el portero Kepa, antes asumió galones para lanzar un penalti que no le correspondían. El marroquí se sintió con confianza, agarró el balón y pese a que el Chory Castro intentó convencerle de que él no debía lanzarlo porque no está en la terna de lanzadores establecida en el vestuario, él no dio su brazo a torcer y asumió la responsabilidad fallando la pena máxima que hubiese supuesto el empate en el marcador.