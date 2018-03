La permanencia sigue a siete puntos

El Málaga CF continúa a siete puntos de la permanencia una vez finalizada la jornada 26. Una fecha más que el equipo no gana pero que la distancia con la salvación no aumenta. Y es que, la derrota del Levante ante el Alavés (1-0) y el empate de la UD Las Palmas ante el FC Barcelona (1-1), permiten al equipo blanquiazul no alejarse del objetivo y ya suma cinco jornadas consecutivas a la misma distancia pese a las continuas derrotas cosechadas.

El Levante marca la permanencia con 20 puntos, empatado ya con Las Palmas tras dar la sorpresa ante el líder. Por su parte, el Deportivo se queda con 18 y el Málaga, algo más descolgado con 13 puntos.

Parece que los rivales directos del Málaga CF no quieren darle la puntilla definitiva al equipo de José González, que este sábado ante el Leganés volverá a tener otra oportunidad para acercarse a los puestos de permanencia. El Deportivo recibe en Riazor al Eibar, el sábado a la misma hora que el Málaga; el Levante hace lo propio con el Espanyol, el domingo a las 12 horas; y Las Palmas visita al Celta el lunes, en el partido que cerrará la jornada a partir de las 21 horas.