José González: "Los rivales parece que quieren que nos salvemos"

José González compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo antes del partido de esta sábado a las 18:30 en Butarque ante el CD Leganés. El técnico malaguista quiso sacar alguna cosa positiva de la derrota 1-0 del jmiércoles ante el Sevilla en el derbi andaluz. "Contra el Sevilla nos faltó más llegada, pero hicimos muchas cosas bien en la segunda parte y a eso tenemos que agarrarnos".

González no quiso hablar de las ausencias en la lista de convocados respecto al último partido y sí más de las novedades. "Prefiero no hablar de los que no están, hay gente que está entrenando bien y que para este partido me parece mejor. Vamos a pensar en que se incorporan Ricca, Kuzmanovic, Juanpi y Borja Bastón".

Para José González lo mejor es que los rivales tampoco ganan sus partidos y la ventaja sobre la salvación sigue siendo de 7 puntos. "Es un consuelo que el Levante perdiera en Vitoria. Quieren que nos salvemos porque en otras circunstancias sería muy difícil. Anhelamos esa primera victoria que se nos escapa, unas veces con más merecimiento que otras. Sé que resulta repetitivo y cansino. Los números son fríos y son la realidad, pero creo que hemos estado cerca de la victoria muchas veces: Valencia, Eibar, San Mamés... Los números llevan al desánimo pero el equipo mentalmente está vivo y me lo demuestra con marcadores ajustados y presionando el otro día en campo contrario en el minuto 84".



González no se fía de la mala racha actual de resultados del rival. "El Leganés acumula muchos partidos por la Copa del Rey. Tengo respeto y sé que va a ser un rival, duro difícil, con las ideas claras, con gente rápida por fuera. Según la alineación que pongan nos podemos encontrar con dos Leganés diferentes, pero seguro que ellos nos respetan también".

El técnico albiceleste también fue cuestionado por la ausencia en la lista de Success, titular el miércoles en el derbi, sustituido a la media hora y fuera de los 18 elegidos para esta ocasión. "Success está bien, lo conozco mejor que nadie, pero para este partido necesitamos otras cosas. Han llovido muchas críticas a él y a mí, pero la lectura es que en 30 minutos le hicieron un penalti y la lectura es otra si se hubiera pitado. Creo que nos va a portar cosas. Intento contar con todos porque creo que son válidos todos para el equipo", finalizó.