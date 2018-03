Solo quedan las matemáticas

José González introduce cuatro cambios en la convocatoria: Ricca, Kuzmanovic, Juanpi y Borja Bastón

Poco más que las matemáticas le quedan al Málaga CF para soñar con la permanencia la próxima temporada en la elite del fútbol español. Las continuas derrotas de los de José González, cinco ya consecutivas, han hundido en la tabla al equipo de Martiricos, al que ya casi todos dan por «muerto» en el balompié patrio, por mucho que en Málaga los aficionados más optimistas sigan creyendo que mientras los rivales directos sigan fallando y las matemáticas digan que sí, el milagro todavía es posible.

La situación lo cierto es que es tétrica. Farolillo rojo, a 5 puntos del Dépor (penúltimo), a 7 de Las Palmas (antepenúltimo) y a otros 7 del Levante, que es el que sigue marcando la línea roja que separa el bien del mal, el cielo de Primera del infierno de Segunda. Así llega hoy el Málaga CF a Butarque, sumido en una mala racha de resultados inaguantable y con urgencia de sumar sí o sí para seguir creyendo.

Los dos empates iniciales de José González, tras sustituir a Míchel en el banquillo, han dejado paso ahora a cinco derrotas que minan la moral de cualquiera. Es verdad que al Málaga CF no le saca nadie del campo últimamente, que pierde siempre por la mínima y que no recibe tantas ocasiones como en meses precedentes, pero le sigue costando un mundo marcar goles y así es imposible. Este 0 de 15 puntos posibles en el último mes liguero ha acabado con el amago de recuperación de las dos primeras semanas del «efecto José González». Ésa es la cruda realidad.

En la situación actual del Málaga CF, lo mejor es pensar solo en el presente. Sin mirar más allá. Lo de esta tarde a las 18:30 en Butarque es una nueva oportunidad para recuperar autoestima. Sumar hoy los 3 puntos ante el «Lega» serviría para al menos poder seguir haciendo números que, vista la situación del equipo, ya sería un paso adelante respecto a la zozobra actual que rodea al malaguismo.

El Leganés era cuando arrancó la Liga en agosto un hipotético rival directo del Málaga CF de cara a buscar la zona media de la clasificación. Pero la realidad es, sin embargo, muy distinta tras 26 jornadas. Y es que el equipo pepinero espera hoy con un margen de 10 puntos sobre la zona de descenso. Los dirigidos por Asier Garitano tienen la salvación a tiro de piedra, ellos sí han hecho los deberes a tiempo y por eso jugarán sin excesiva presión. ¡Qué envidia!

Cambios en el 11

Habrá que ver por qué once inicial apuesta hoy José González en Butarque. El míster ha probado ya casi de todo. Sobre todo del centro del campo hacia arriba. Hoy también habrá cambios respecto al derbi del miércoles. El de Isaac Success es seguro por cuestiones obvias, como el de Diego González, que tampoco está en la lista de convocados. Pero podría haber alguna cara nueva más entre los 11 que salten al campo en Leganés.

El esquema no variará, pero está claro que al Málaga CF solo le vale ganar esta tarde-noche y deberá arriesgar un poquito más que últimamente. Replegarse y esperar una contra no parece hoy la mejor opción (no lo ha sido hasta ahora en los partidos lejos de Martiricos). Quizá tratar de ser un poco más protagonista, tener más el balón y buscar pelotas directas al área pepinera, puede ser el mejor camino hacia la posible sorpresa.

El Málaga CF se reencuentra esta tarde con Nordin Amrabat. El mediapunta marroquí, en su regreso a España tras su paso por la Premier League no está teniendo mucha suerte de cara al gol. En 20 partidos de Liga todavía no se ha estrenado. Es verdad que no es un goleador y es su fuerza y su empuje lo que ayuda a crear espacios a sus compañeros. Seguro que estará hoy muy motivado y que será una de las mayores amenazas del equipo de Garitano.

Dentro de la mala situación deportiva del equipo y del bajón moral generalizado, al menos en el entorno próximo a la plantilla y el cuerpo técnico, lo mejor es que no parece un mal momento para esta visita a Leganés. El rival atraviesa por su peor racha de la temporada. No gana en Liga desde el 3-2 al Espanyol del 28 de enero. Acumula, además, cuatro derrotas en sus últimos 5 partidos ante Eibar (0-1), Girona (3-0), Real Madrid (1-3) y Atlético de Madrid (4-0). El otro partido de esta última fase fue un pobre 0-0 en Butarque contra Las Palmas. O sea, que el Leganés ha marcado 1 gol en los últimos 450 minutos en Liga€ Lo dicho, oportunidad de oro para sumar.

Quedan 12 partidos hasta el final de la temporada. Son 36 puntos por jugarse. Ganando 21 podría ser suficiente. El milagro es todavía posible. Al menos, mientras las matemáticas digan que sí se puede.