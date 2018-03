José González: "No voy a dimitir, no soy un cobarde y tengo agallas"

José González se mostró ayer crítico con el juego de su equipo y con la puesta en escena mostrada. Además, el técnico gaditano admitió que tiene fuerzas y que no piensa en dimitir, pese a que los resultados están siendo malos. «Estoy sorprendido por el partido que hemos hecho. La mentalidad era la necesaria. No hemos tenido el ritmo que requiere la competición. Cualquiera de los partidos anteriores dije que competimos, pero hoy nos pudimos meter por delante y no lo aprovechamos. No estoy satisfecho con lo que hemos visto. Ya podríamos hablar del fuera de juego del gol, de las ocasiones que hemos fallado€ Pero hoy no puedo estar contento, hemos ido con dos marchas menos, parecía que queríamos que nos marcasen para reaccionar. El camino no es ese», dijo el técnico en primera instancia.

Cuestionado sobre su futuro, González fue claro. «Yo no voy a dimitir. El otro día estuvimos a punto de ganar al Valencia e hicimos un partido digno con el Sevilla. Nos podemos agarrar a los números, pero podríamos llevar más. Habría más partidos que merecimos más. Hoy no merecimos nada. No soy un cobarde, tengo agallas para tirar para adelante. Me debo a una afición, que hay que respetar. Había gente esperándonos antes de entrar al campo. No sé si es porque no nos hemos recuperado físicamente, pero estaban dos marchas más que nosotros. No acabo de acertar lo que ha pasado. Pero podríamos habernos puesto por delante. Si hubiésemos jugado el partido€ Pero merecimos perder», explicó.

«El Málaga no es el de hoy. Pudimos puntuar en San Mamés, ganar en Eibar, Las Palmas, hemos competido con equipos de Champions y de Europa League. Ahora viene un calendario difícil. Pero es lo que nos toca. No quiero creer que esta sea la imagen del equipo. No he conseguido transmitir la importancia del partido pese a que lo he intentado. Así no vamos a ningún lado», lamentó el míster.

Cuestionado sobre si el equipo ya está superado por las circunstancias, dijo que no. «A día de hoy es imposible que deje de creer que nos podemos salvar. Los rivales lo están permitiendo. Con 13 puntos estaríamos descendidos. Si hoy nos hubiésemos puesto a cuatro puntos no me creo que los jugadores no crean. Utilizamos un sistema de juego más correoso para salir de abajo. Y hoy no lo hemos sido. No hemos sido agresivos. Hay que hacérselo mirar bien».

Preguntado por su continuidad y un posible despido, el técnico respondió: «Si piensan que soy el culpable, sí entendería que me echasen».

«Si algo tengo es edad. He jugado en el Cádiz de los milagros. He ganado los últimos cuatro partidos seguidos. Y con el Córdoba hicimos 13 de 18 y nos salvamos. Por el camino que llevamos la suerte nos iba a recompensar. Pero como hoy, no. Hoy es un borrón. Tenemos lesiones, hay circunstancias. Pero por ahí puede venir el principio€»

«Este equipo sí cree en mí. El equipo ha jugado de tú a tú y ha merecido más en otros partidos. Me duele, como a cualquier malaguista. Yo no voy a bajar, si alguien quiere que baje es que no me conoce», reiteró el entrenador.

González no se aprobaría tras ocho partidos. «Si no he ganado no me puedo poner un aprobado. Pero si te pones a sumar lo que hemos merecido serían siete puntos, lo que merezco. En otros partidos no suspendimos, pero hoy quizás sí. Pensé que íbamos a ganar hoy aquí. Pero no ha sido así. Jugando mal pensé que íbamos a ganar».

Por último, el entrenador explicó que tiene que conversar con sus jugadores. «Después de las derrotas se habla. Hablamos muchísimos. Habrá que ver los datos físicos. En el minuto 20 no habíamos hecho ni una jugada. Sólo segundas jugadas. El segundo tiempo lo hemos arrancado de nuevo mal, muy mal, con distancia entre líneas. No sé, la verdad. Yo tengo mucha culpa, está claro» finalizó.