Uno por uno del Leganés - Málaga

Rolan

El mejor del partido

Fue de lo poco que se pudo rescatar ayer en Butarque, aunque tampoco sin grandes focos para él, que sigue lejos de su mejor nivel. Tuvo dos ocasiones para marcar y una se la sacó Cuéllar de dentro. Después, muy individualista.

Roberto

3 / Sin fortuna

No está a su mejor nivel, pero tampoco está teniendo suerte. En el primer gol le rematan a bocajarro y en el segundo, le bota el balón antes de llegar a sus manos. En cualquier caso, no es inexpugnable.

Rosales

2 / Bajísimo

Ni ataque ni defiende. Rico le sorprendió siempre que quiso por su banda y no lo pasó nada bien con Amrabat y con El Zhar. El lateral, indiscutible, está teniendo una temporada para olvidar.

Luis Hernández

3 / Cazado

De nuevo se vio envuelto en acciones que perjudican al Málaga. El primer gol no tiene cogida la marca de Eraso en el salto, lo que condena al conjunto blanquiazul. Siempre hay algún despiste que cuesta caro.

Miquel

4 / Precipitado

Estuvo más nervioso de lo habitual y tomó algunas acciones demasiado precipitadas. No estuvo a su mejor nivel. El equipo sufrió. Tampoco tuvo claridad de ideas para sacar el balón de atrás.

Ricca

2 / Superado

Ricca no termina de tomarle el pulso al equipo. Ayer se vio superado en varias ocasiones por su par que pudo costar muy caro. Dio un susto nada más arrancar el partido en un choque. No aportó en ataque.

Iturra

4 / Cansado

No estuvo a su mejor nivel ni pudo ser tan determinante como en otros partidos. Se le notó algo cansado y el equipo lo acusó. El técnico decidió cambiarlo en la segunda mitad. No aportó en ataque.

Lacen

3 / Intrascendente

Pese a que estuvo todo el partido, no tuvo trascendencia en el choque. No aportó casi nada en el juego y en la creación, pese a que debería ser el encargado de llevar la manija. Tampoco estuvo certero en la contención.

Chory

2 / Desaparecido

Como a Iturra, quizás se le notó el cansancio porque no se le notó en todo el partido. Eso sí, no dejó de correr e incluso fue el que evitó que El Zhar rematar con comodidad un mano a mano en la primera mitad.

Bueno

2 / Desubicado

No entró en el partido hasta casi al final de la primera mitad. Antes, sólo recibió golpes que no fueron señalados por el árbitro y malas decisiones en sus pases o sus controles. No llegó a tirar a puerta.

En-Nesyri

2 / Apagado

No tuvo tampoco ninguna trascendencia en el partido. Sólo se le recuerda un cabezazo que se fue cerca del palo de Cuéllar. No tuvo acciones de peligro ni galopadas. Mal. Sin claridad y sin fortuna.

Desde el banquillo

Ideye (2) Se durmió en un mano a mano clave. Ya no tuvo nada más.

Kuzmanovic (2) No aportó nada nuevo al equipo. No dio fluidez.

Juanpi (2) No le salió nada de lo que intentó. Indolente.