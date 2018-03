El Málaga ya no es de esta Liga

Sexta derrota consecutiva

Hace ya tiempo que casi nadie esperaba a este Málaga, pero este Málaga sigue empeñado en no sorprender a nadie. Hace tiempo que dejó de ser una cuestión futbolística para convertirse en un acto de orgullo, en una situación de dignidad y respeto por un escudo y una afición. Pero sobre todo hace tiempo que un malaguista no sentía tanta pena por su equipo como la que está sufriendo una y otra vez esta temporada. Porque ya no son sólo las derrotas, que evidentemente lo son, sino también cómo están llegando algunas de ellas: sin oposición, sin reacción, sin alma y sin sentimientos. Hace tiempo que se agotaron las lágrimas y ahora sólo sale a relucir la rabia.

El Málaga, una jornada más, vuelve a cerrar su participación con la cara pintada, con otro meneo de aúpa y con la sensación de ser desde hace tiempo un equipo de Segunda División, de no pertenecer a esta Liga ni a esta categoría aunque las matemáticas sigan amortiguando el batacazo. Ayer fue el Leganés el que le dio otra lección de entrega, amor propio y humildad. Y es que aunque el final de esta triste historia no parece tener final, las jornadas se consumen con decepciones y lamentos. A cuál peor.

Ayer, en Butarque, el Málaga dio otra demostración indigna de un equipo que ha estado toda una década en Primera, que tiene una dilatada historia detrás y que ha sabido casi siempre dar la cara, cuando ganaba y cuando perdía -que por cierto han sido más veces-. Ayer el Málaga rozó el bochorno. Y no por el resultado, sino por cómo se cocinó.

El Málaga volvió a no salir goleado, sigue a los eternos siete puntos de distancia, pero ni compitió ni hizo amago de hacerlo. Una puesta en escena dolorosa que no tiene una explicación.

Porque las palabras hace tiempo que quedaron en papel mojado. La de los jugadores, las del entrenador y las de los directivos, aunque éstas brillan por su ausencia. El Málaga, hace ya tiempo, necesitaba primero amor propio, luego entrega, después trabajo en equipo, y por último, resultados. Si la cadena fallaba en algún eslabón, estaban perdidos. Pero es que ni siquiera ha llegado a funcionar, que es lo que más duele.

Se podría decir que era de esperar en un equipo donde muchos pasarán de largo. Algunos ni sabían colocar Málaga en un mapa antes de recalar en este bendito club. Porque no es que el desarraigo sea una excusa en un club que sólo tiene dos malagueños, es que ayer sólo defendieron la camiseta malaguista cuatro jugadores españoles. Una demostración más del rumbo que tomó hace tiempo este equipo, que no sabe aún ni dónde está ni a dónde se dirige irremediablemente.

Este equipo, como quedó demostrado ayer ante el todopoderoso Leganés en el imponente Butarque -léase la ironía, aunque con el mayor de los respetos ante un equipo que sí pone en práctica los valores de un club humilde-, involuciona a cada jornada. Y los culpables no pueden ser otros que los que están sobre el césped. La plantilla es un desastre se mire por donde se mire. Primero fue Arnau, pero Husillos no ha sabido reconducir la situación pese a que tenía tiempo de sobra.

Y José González también ha demostrado que su librillo no funciona. La ¿mejoría? del Málaga desde el día que se puso en escena contra el Eibar hasta hoy, ocho jornadas después, es nula. Es decir, las consignas son las mismas: defender y pelotazo arriba. Pero lo demás es humo. No hay jugadas ofensivas trabajadas, no hay confianza, no hay defensa rocosa que evite que encaje en cada partido, no hay efecto ´José González´ que valga para sostener esto.

Y es que si los números condenaron a Míchel, con el gaditano pasa lo mismo tras cosechar dos puntos de dieciséis.

Ninguno ha sabido sacarle partido a unos jugadores que evidentemente no dan el nivel de Primera.

Pero es que posiblemente los del Leganés, antes de arrancar la temporada, tampoco lo eran. Y ahí están. Medio salvados y demostrando que con oficio, trabajo y sacrificio se puede competir.

Y si indigno fue el resultado del Málaga CF, peor fue su puesta en escena en Butarque. Con media hora de salida apática, superado en cada línea y sin capacidad de lucha -que es lo menos que se exige- el conjunto blanquiazul aguantó sin encajar de puro milagro y por las limitaciones de los pepineros. El Zhar, que parecía ayer Messi, a punto estuvo de marcar a los cuatro minutos en un mano a mano que salió fuera. Y no fue hasta la media hora cuando Rolan, con dos acciones, hizo acto de presencia malaguista. Una salió fuera, la otra la paró Cuéllar. Al descanso, cero a cero.

A la vuelta, más de lo mismo. Y llegó el gol local. Eso sí, vino precedido de un fuera de juego clamoroso. Porque si nadie cree que el Málaga sea ya de esta Liga, como demuestran los jugadores blanquiazules una semana sí y otra, también; tampoco los árbitros respetan al equipo malaguista como debe. Ayer, otra acción más que apuntar en la lista de errores contra el Málaga en lo que va de temporada. Pero esa no será la excusa en esta ocasión.

Encajó el gol de Eraso (54´) y arrojó definitivamente la toalla el Málaga. No había ninguna duda. Y eso que Ideye, nada más salir (60´), tuvo un mano a mano que se quedó dormido para empatar. Pero Amrabat (61´), con fortuna, puso la sentencia con un gol que ni celebró. Era el último clavo en el ataúd y llegaba a manos de un exmalaguista.

De ahí al final, ya no hubo nada más. El Málaga fue un zombi. Un muerto viviente. Vamos, como lo viene siendo toda la temporada.