José González: "Esperemos que los aficionados que vienen a ver al Barça se encuentren con el Málaga"

José González, entrenador del Málaga CF, ha asegurado que el partido de mañana, sábado contra el FC Barcelona, le puede venir bien a su equipo ya que considera que tiene poco que perder por la diferencia entre ambos, uno líder destaco de Primera y el otro colista. El gaditano considera que tienen poco que perder. "Por supuesto que sí, si algún jugador tiene alguna atadura a estas alturas no la debe tener tras muchas jornadas. Nos enfrentamos al líder, a un equipo imbatido que lleva más de 30 jornadas sin perder. Si un jugador no está suelto en estas circunstancias difícilmente lo va a estar en otros escenarios".

En todo caso, el técnico blanquiazul ha reconocido que tras la derrota ante el Leganés la semana de trabajo ha sido complicada, aunque con el paso de los días el equipo ha recuperado la ilusión. "Ha sido una semana durilla, el inicio fue complicado después de hacer un partido pésimo, el peor desde que estoy yo aquí. Vimos los errores y quedaron bien claros desde un principio. El equipo ha trabajado con ilusión, como suele hacer, no les puedo pedir un pero a su profesionalidad. Es un partido atractivo que todos quieren jugar. Ha sido una buena semana en líneas generales si quitamos el velatorio posterior al mal partido en Leganés".

Así, preguntado por cómo parar a Messi, José ha indicado que el Barcelona no es solo el astro argentino. "Es que el Barça no es Messi solo. A Messi le llevan el balón a 30 metros de la portería gente que sabe jugar muy bien al fútbol. Son muy disciplinados tácticamente, han evolucionado a un sistema nuevo pero siguen manteniendo el mismo estilo de siempre. En muchas ocasiones es mejor preocuparte de que no le llegue el balón a Messi que lo que pueda aparecer Messi. El talento, la genialidad va a aparecer, lo que queremos es que aparezca lo menos posible. Hay un camino, hemos trazado un plan, lo hemos trabajado".

En ese sentido, también se ha referido al gran acierto del argentino en el lanzamiento de falta, con tres goles en las últimas tres jornadas en esa suerte. "Está sacando el repertorio completo. La ha tirado por debajo de la barrera, al palo largo, al palo corto... La barrera que le hizo el Atlético de Madrid era muy acertada. Nosotros ponemos tres jugadores en barrera siempre. Todas las artimañas son buenas para que el portero pierda la referencia. Nosotros también lo hicimos pero el Chory tiró el balón a la barrera. Pero no solo se trata del portero, se trata sobre todo del lanzador y Messi para eso es un genio".

Además, se ha referido a la ausencia de Keko por decisión técnica. "Competencia, hay jugadores que están creciendo en su estado físico, los que llegaron en invierno están mejorando y aportan más. Entre los seis últimos que llegaron llevan seis partidos de titular. Están subiendo el nivel de competencia, hay varios que se quedan fuera lamentablemente, no solo Keko. Hay que tomar decisiones por encima de lo individual".

En todo caso, asegura que no le ha puesto la cruz a ningún futbolista y todos tienen opciones de entrar en posteriores partidos. "No se está descartando a nadie. Para este partido no va porque presuponemos un escenario definido, quizás para el siguiente partido Keko sea el ideal. En alineaciones estamos intentando dar soluciones, con lo que hacemos no nos llega. Hemos visto un vídeo con 30 ocasiones en ocho partidos. Si no marcamos hay que buscar más soluciones, habrá que generar más ocasiones, habrá que provocar 35 o 40".

Y se ha mostrado optimista de cara a un posible triunfo ante el líder. "¿Por qué no? Lo bonito de este deporte es que puede ganar cualquiera. El Barça es favorito, no lo vamos a esconder, sus números son incuestionables, pero todos los que estamos le hemos ganado al Barça. Yo lo hice como jugador".

Por su parte, el gaditano ha reconocido que mañana en La Rosaleda espera mucho aficionado del Barcelona pese a que se haya colgado el cartel de no hay billetes, y espera que todos esos aficionados culés se encuentren con un gran Málaga. "Espero que los que vengan a ver el Barça vean al Málaga, hay mucha gente que viene a ver al Barça y esperemos que se encuentren con el Málaga. Esperemos que ese punto de fortuna que nos ha faltado en estas jornadas aparezca. A los malaguistas ojalá le demos lo que se merecen. No hay que ponerle un pero a la afición, es lógico que esté enfadada. Solo le damos tristezas, ojalá le demos una pequeña gran alegría, que a la larga son tres puntos".

"El fútbol tiene esa grandeza, todos los malaguistas van al partido diciendo que vamos a perder, pero en el fondo piensan: ¿ y si ganamos?. Lo normal es que el Barça te pueda ganar, va a ser dificilísimo, son muy buenos, tienen muchos recursos, son muy completos, tienen la grandeza de que no bajan el ritmo. Todos los partidos para ellos son importantes, son jugadores grandes", ha continuado.

Así, José González cree que para los jugadores el hecho de enfrentarse al Barcelona puede ser un plus de motivación. "Puede ser que sí estén más motivados, los he visto muy motivados, preguntando muchísimo. Han entrenado muy bien y puede ser uno de esos motivos. Con 13 puntos deberíamos estar ya descartados, pero nos están permitiendo mantener un halo de esperanza y queremos aferrarnos a eso".

Por otro lado, se ha referido al estado físico de Ricca, mermado en las últimas semanas. "Ricca está bien, los uruguayos tienen ese punto de raza y él la tiene".

Y ha roto una lanza a favor de Success, del que considera que está como un "toro". "Por supuesto que tiene opciones de jugar. Ojalá estuviera yo igual de gordo que Success, con eso te digo todo. A veces se habla alegremente de que está gordo y es una bestia. Él puede hacer mucho daño en este partido por eso va convocado. Él está fino".